Spieler findet beim Spaziergang Xbox 360, die seit Jahren fest mit einem Baum verwachsen ist und niemand weiß, warum

Ein Spaziergang bei schönstem Frühjahrswetter – eine tolle Sache. Fernab von Gaming oder Technik sollten die meisten denken, aber was Reddit-Nutzer GlobalAlgae2826 postete, dürfte wohl kaum wer in einem Baum erwarten: eine Xbox 360, eingewachsen in einen Baum.

Auf Reddit folgen Wortwitze, Spekulationen und noch ein Detail, das für die technische Hingabe des Xbox-Pflanzers oder der -Pflanzerin spricht.

Innig vereint: ein Baum und seine Xbox 360

Unter dem Post auf Reddit finden sich bereits weniger als 24 Stunden nach Eröffnung des Threads zahlreiche Kommentare, doch eines fehlt: ein eindeutiger Grund für die Platzierung der Xbox 360. Allerdings lassen sich mehrere Details ableiten, wodurch wir eine Prognose anstellen können:

die Xbox 360 muss schon einige Jahre in der Baumgabel sitzen – wahrscheinlich fast 20 Jahre. Denn das Gerät ist anhand der Bilder mit etwas Recherche leicht als ein Premium-Modell der ersten Generation zu erkennen.

Ob das Gerät zum Zeitpunkt bereits kaputt war, ist unklar. Allerdings wird es inzwischen sicher nicht mehr funktionsfähig sein.

Mal angenommen, sie war damals bereits Schrott: Die Ausfallursache könnte der damals unter Xbox-Nutzern gefürchtete „Rote Ring des Todes“ sein. Dahinter steckt ein Defekt, der durch eine sich entwickelnde Schadstelle zwischen Grafikkarte und Mainboard auftrat. Solch ein Problem signalisiert die Xbox 360 per roten Ring um den Anschalter. Microsoft passte Nachfolgevarianten an. Der Defekt gehörte ab 2010 weitestgehend der Vergangenheit an.

Der einstige User hatte wohl keine Lust, das Gerät zu retournieren – obschon Microsoft damals die Sache ernst und mehr als eine Milliarde Dollar in die Hand nahm, um Geräte zu reparieren oder komplett zu ersetzen. Stattdessen pflanzte die Person die Konsole in den augenscheinlich damals noch recht jungen Baum.

Wahrscheinlich kam ein Netzwerkkabel zum Einsatz, um das Gerät festzuzurren, wie Nutzer HoodGyno auf einem der Bilder erspäht.

Das sagt Reddit sonst zur Xbox 360 im Baum

Einige Nutzer zeigen sich als kreativ mit Wortspielen und präsentieren ihre Kreationen. Auch hier taucht der „Rote Ring des Todes“ auf:

Kaiszer: „Die originale Xbox TREE-60“ (Tree heißt auf Deutsch Baum)

KansasZou: „Tief hängende Frucht“

Sm0key_Bear: „Xbarks 360“

SignificantRain1542: „Fällt den Baum und zählt die roten Ringe“

Ihr werdet wohl kaum schonmal eine Spielekonsole in einem Baum gefunden haben, oder doch? Wenn ja, schreibt es uns bitte auf alle Fälle in die Kommentarsektion! Ihr könnt aber auch gerne von anderen Gaming-Kuriositäten berichten, die euch an eher ungewöhnlichen Orten untergekommen sind.