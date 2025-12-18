Zelda Ocarina of Time: Wir schleichen alle seit 27 Jahren über die Ranken ins Schloss - aber es gibt noch einen anderen Weg

Die Torwache in Zelda: Ocarina of Time ist für wenig Geld käuflich.

Der N64-Klassiker The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt nach mittlerweile über 27 Jahren bis heute für viele als eines der besten Spiele aller Zeiten. Obwohl das Adventure von unzähligen Fans durchgespielt wurde, finden sich bis heute kleine Details und Geheimnisse, die überraschen können. Wusstet ihr etwa, dass es einen alternativen Weg gibt, um ins Schloss von Hyrule zu kommen?

“Hat schonmal jemand einfach mit der Wache gesprochen?”

Konkret geht es um den Abschnitt, in dem Link als Kind unbemerkt in Hyrule Castle eindringen muss, um dort mit Prinzessin Zelda zu sprechen. Kurz vor dem Burggelände trefft ihr auf das Mädchen Malon, die euch bittet, ihren verschlafenen Vater zu finden. Direkt neben ihr kann Link Ranken hinaufklettern, was der offensichtliche Weg ist – doch es gibt noch eine Möglichkeit.

6:12 Hall of Fame der besten Spiele - Zelda: Ocarina of Time - Zelda: Ocarina of Time

Autoplay

Wenn ihr entdeckt werdet, schmeißen euch die Wachen im Burghof wieder raus. Jetzt könnt ihr einfach zum Soldaten am Tor gehen und ihn mehrfach ansprechen, wie User Ok-Adeptness-9973 auf Reddit teilt.

Es stellt sich heraus, dass es der Königstreue mit seiner Loyalität nicht ganz so ernst nimmt, denn für nur 10 lumpige Rubine lässt er sich bestechen und öffnet das Tor. Offenbar ist das Gehalt im Hause Hyrule nicht sonderlich hoch, wenn so wenig Geld für eine Wache schon ausreicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Der Weg zur Prinzessin bleibt trotzdem beschwerlich, denn alle Wachen hinter dem Tor verhalten sich wie immer. Link bekommt durch diese Methode also keinen Freifahrtsschein und muss sich trotzdem versteckt halten.

Hier geht es also weniger um bahnbrechende spielerische Features, sondern vor allem um die Liebe zum Detail. In den Kommentaren zeigen sich viele Fans überrascht, offensichtlich war Ok-Adeptness-9973 nicht die einzige Person, die von der Bestechung nichts wusste.

“Schätze es ist mal wieder Zeit für einen neuen Playthrough”, heißt es etwa mehrfach. Auch andere Fans können kaum verstehen, wie der Dialog an ihnen vorübergezogen sein kann.

“Nach über 10 Durchgängen im Laufe der Jahre habe ich das noch nie probiert. Tolle Entdeckung!” schreibt jemand. “Ich bin wahrscheinlich bei über 50 Durchgängen, vielleicht mehr, aber bei mir ist es dasselbe. Was zur Hölle?”, teilt daraufhin ein weiterer Fan.

Vermutlich wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, dass begeisterte Ocarina of Time-Fans mit Kleinigkeiten konfrontiert werden, die sie trotz all der Zeit nie bemerkt haben.

Was denkt ihr: Wusstet ihr von der Möglichkeit, die Wache zu bestechen?