Läuft gerade Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Bels Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time

0 Aufrufe

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time

Maximilian Franke
13.02.2026 | 11:26 Uhr

Das spanische Indie-Studio Chibig arbeitet derzeit an Bel's Fanfare, das sich an alten N64-Klassiker wie Zelda: Ocarina of Time oder Majora's Mask orientiert. Ihr übernehmt die Rolle von Protagonistin Bel, die ein heruntergekommenes Schiff von bösen Geistern befreien muss.

Dabei muss sie erkunden, kämpfen und Rätsel, während sie die märchenhaften, aber teils auch unheimlichen Gänge des schwimmenden Stahl-Kolosses unsicher macht.

Der Trailer versteckt bereits einige direkte Anspielungen auf die alten Zelda-Hits, aber auch der allgemeine Vibe mit seiner Mischung aus kindlichen Märchen-Elementen und teils fast schon psychedelischen Sequenzen scheint ganz im Stil der großen Vorbilder zu sein.

Bel's Fanfare soll im Oktober 2027 für PS5, Xbox Series, Switch 1/2 und PC erscheinen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Bels Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time Video starten   3:12

vor 50 Minuten

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.519 Videos

Zum Kanal
Bel's Fanfare

Bel's Fanfare

Genre: Rollenspiel

Release: Oktober 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole Video starten   12     2   9:11

03.06.2025

Switch 1 auf Switch 2 - Diese Spiele bekommen Upgrades für die neue Konsole
God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben Video starten   1:46

vor 11 Stunden

God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   1     0:46

vor einem Tag

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor 12 Stunden

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert Video starten   3:22

vor 10 Stunden

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter Video starten   1   2:32

vor 11 Stunden

Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Bels Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time Video starten   3:12

vor 48 Minuten

Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert Video starten   3:22

vor 10 Stunden

Control: Resonant zeigt erstes Gameplay und hat eine Mechanik, die eure Sicht auf die Welt verändert
Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen Video starten   2:25

vor 11 Stunden

Marathon könnt ihr schon bald kostenlos testen
Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter Video starten   1   2:32

vor 11 Stunden

Silent Hill: Townfall zeigt uns endlich einen stimmungsvollen Trailer mit dem neuen Hauptcharakter
God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben Video starten   1:46

vor 11 Stunden

God of War: Remake der originalen Trilogie angekündigt, die Wartezeit könnt ihr euch mit dem jungen Kratos in einem Spin-Off vertreiben
John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme Video starten   2:15

vor 12 Stunden

John Wick is back in action! Der erste Trailer zum AAA-Spiel ist ein Fest für Fans der Kinofilme
James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen Video starten   1:37

vor 12 Stunden

James Bond: In 007 First Light muss sich der junge Geheimagent seinen 00-Status erst verdienen
Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus Video starten   1:23

vor 12 Stunden

Ghost of Yotei: Das geniale Samuraispiel bekommt nächsten Monat einen kostenlosen Koop-Modus
Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns Video starten   2:35

vor 12 Stunden

Kena-Fortsetzung angekündigt - auf der Insel Kosmora warten neue Geistergefährten auf uns
Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe Video starten   1     0:46

vor einem Tag

Neues Rennspiel mit Unreal Engine 5-Grafik ist ab sofort erhältlich - und laut Tests der beste Teil der Reihe
Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht Video starten   1     2   3:05

vor einem Tag

Gothic Remake enthüllt, wann es für uns wieder ab ins Minental geht
Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus! Video starten   1   2:32

vor einem Tag

Frisch enthüllt für Diablo: So sieht der neue Warlock aus!
mehr anzeigen