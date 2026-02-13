0 Aufrufe
Bel's Fanfare zeigt sich in schicker N64-Grafik, ganz im Stil von Zelda: Ocarina of Time
Das spanische Indie-Studio Chibig arbeitet derzeit an Bel's Fanfare, das sich an alten N64-Klassiker wie Zelda: Ocarina of Time oder Majora's Mask orientiert. Ihr übernehmt die Rolle von Protagonistin Bel, die ein heruntergekommenes Schiff von bösen Geistern befreien muss.
Dabei muss sie erkunden, kämpfen und Rätsel, während sie die märchenhaften, aber teils auch unheimlichen Gänge des schwimmenden Stahl-Kolosses unsicher macht.
Der Trailer versteckt bereits einige direkte Anspielungen auf die alten Zelda-Hits, aber auch der allgemeine Vibe mit seiner Mischung aus kindlichen Märchen-Elementen und teils fast schon psychedelischen Sequenzen scheint ganz im Stil der großen Vorbilder zu sein.
Bel's Fanfare soll im Oktober 2027 für PS5, Xbox Series, Switch 1/2 und PC erscheinen.
