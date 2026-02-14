  • Anzeige

Das ist eines der besten Open-World-Rennspiele für PS5: AAA-Hit jetzt im Angebot schnappen!

Gerade könnt ihr euch einen PS5-Rennspielhit mit einer großen Open World und rund 160 lizenzierten Fahrzeugen günstig im Sonderangebot schnappen.

GamePro Deals
14.02.2026 | 13:42 Uhr


Lust darauf, durch eine regnerische US-Großstadt zu rasen? Dann ist dieses Open-World-Rennspiel das Richtige für euch. Lust darauf, durch eine regnerische US-Großstadt zu rasen? Dann ist dieses Open-World-Rennspiel das Richtige für euch.

Eines der besten Open-World-Rennspiele für PS5 könnt ihr euch gerade bei Amazon günstiger im Sonderangebot schnappen. Den AAA-Hit, der beim Release ursprünglich 79,99€ gekostet hat, bekommt ihr dort jetzt für 19,99€. Der Deal soll laut Angaben auf der Shopseite noch bis zum 22. Februar laufen, könnte aber natürlich schon vorher vergriffen sein. Hier findet ihr ihn:

Open-World-Rennspielhit für PS5 im Angebot schnappen!

160 Wagen & spannende Verfolgungsjagden: Das ist der Open-World-Rennspielhit!

Die Open World von Need for Speed Unbound umfasst nicht nur die Straßen der Großstadt, sondern auch das grüne Umland. Die Open World von Need for Speed Unbound umfasst nicht nur die Straßen der Großstadt, sondern auch das grüne Umland.

Es geht hier um Need for Speed Unbound, das euch in eine große Open World mit der an Chicago angelehnten Großstadt Lakeshore City und ihrem Umland mit grünen Wäldern und kurvenreichen Gebirgskursen schickt. Durch Updates stehen euch dabei inzwischen über 160 verschiedene lizenzierte Wagen zur Verfügung, vom Ferrari bis zum Porsche. Ihr habt dabei umfangreiche Tuning-Möglichkeiten, die euch vom Turbolader bis zum Kraftstoffsystem alles anpassen lassen.

PS5-Rennspielhit jetzt im Angebot schnappen!

Spielerisch ist Need for Speed Unbound wie schon seine Vorgänger ein einsteigerfreundlicher Arcade-Racer. Der Anspruch ist allerdings höher als bei alten NfS-Spielen, weil die KI schon seit dem Vorgänger Need for Speed Heat sehr viel besser ist und nicht mehr so viel verzeiht wie früher. Insbesondere in den spannenden Verfolgungsjagden mit der Polizei kann NfS Unbound ziemlich fordernd sein, denn die Cops sind äußerst hartnäckig.

Video starten 1:26 Need for Speed Unbound: Trailer stellt Polizei-Verfolgungsjagden vor

Alles in allem ist Need for Speed Unbound eines der besten Open-World-Rennspiele für PS5. Das allerbeste ist es zwar nicht, dieser Titel geht nämlich an das erst letztes Jahr auf die Sony-Konsole portierte Forza Horizon 5. Trotzdem lohnt sich Need for Speed Unbound noch immer, erst recht zum aktuellen Preis, zumal es mit seinem Setting, seinem bunteren Look und seinem Fokus auf Verfolgungsjagden ein völlig anderes Spielgefühl bietet als der große Konkurrent.

Need for Speed Unbound für PS5 im Angebot abstauben!
