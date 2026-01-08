Die besten PlayStation-Spiele 2025 laut Metacritic - Es gibt gleich drei Sieger!

Welche PlayStation-Titel von der Spielepresse im vergangenen Jahr am höchsten bewertet wurden, hat jetzt Metacritic in einem Ranking veröffentlicht. Einzige Voraussetzung dabei war, dass mindestens sieben Magazine ihr Urteil zu einem Spiel abgegeben haben. Wir listen euch die besten Spiele für PS4 und PS5 auf und stellen euch die drei Sieger zudem genauer vor.
Die besten PS5-Spiele
- Platz 20 - Silent Hill f
- Platz 19 - Ghost of Yotei
- Platz 18 - Lumines Arise
- Platz 17 - Absolum
- Platz 16 - Shinobi: Art of Vengeance
- Platz 15 - Kingdom Come: Deliverance 2
- Platz 14 - Indiana Jones und der Große Kreis
- Platz 13 - Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Platz 12 - Sword of the Sea
- Platz 11 - Sektori
- Platz 10 - Ball x Pit
- Platz 9 - Trails in the Sky 1st Chapter
- Platz 8 - Monster Hunter Wilds
- Platz 7 - Death Stranding 2: On the Beach
- Platz 6 - Dispatch
- Platz 5 - Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Platz 4 - Split Fiction
Forza Horizon 5
- im April für PS5 erschienen
Mit einem Metacritic-Score von 92 Punkten geht es für Forza Horizon 5 aufs diesjährige Siegertreppchen. Das Open World-Rennspiel ist damit auch die höchstplatzierte Portierung eines einstigen Xbox-Exklusivspiels.
Warum der Arcade-Racer mit seinem riesigen Fuhrpark auch auf PS5 so viel Laune macht, lest ihr im Nachtest:
Hollow Knight: Silksong
- im September für PS4 und PS5 erschienen
Mit ebenfalls 92 Punkten landet auch Hollow Knight: Silksong unter den besten PlayStation-Spielen 2025.
Seid ihr auf der Suche nach einem überaus herausfordernden Metroidvania, das sich super flüssig spielt und fantastisch aussieht, kommt ihr um den Nachfolger von Hollow Knight nicht drumherum. Mehr zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:
Clair Obscur: Expedition 33
- im April für PS5 erschienen
Auch Clair Obscur: Expedition 33 landet nach Meinung der internationalen Spielepresse auf meisterlichen 92 Punkten.
Das rundenbasierte "JRPG" hat für viele das leicht angestaubte Genre mit seiner fantastisch inszenierten und überaus melancholischen Geschichte und frischen Kniffen beim Kampfsystem auf ein neues Level gehoben.
Damit gibt es in diesem Jahr gleich auf der PS5 gleich drei Sieger, die ihr allesamt auch auf anderen Plattformen spielen könnt. Mit Ghost of Yotei (Platz 19) und Death Stranding (Platz 7) müssen sich Sonys Exklusivspiele 2025 weiter hinten einreihen.
Aber jetzt verratet uns: Welches Spiel habt ihr im vergangenen Jahr am liebsten auf eurer PS4 oder PS5 gespielt?
