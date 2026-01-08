Die besten PlayStation-Spiele 2025 laut Metacritic - Es gibt gleich drei Sieger!

Auch Indiana Jones und der große Kreis zählt zu den besten Spielen, die für PlayStation-Konsolen 2025 erschienen sind.

Welche PlayStation-Titel von der Spielepresse im vergangenen Jahr am höchsten bewertet wurden, hat jetzt Metacritic in einem Ranking veröffentlicht. Einzige Voraussetzung dabei war, dass mindestens sieben Magazine ihr Urteil zu einem Spiel abgegeben haben. Wir listen euch die besten Spiele für PS4 und PS5 auf und stellen euch die drei Sieger zudem genauer vor.

Die besten PS5-Spiele

Welche PS5-Spiele für GamePro die besten und spaßigsten sind, das haben wir für euch übrigens zum Jahreswechsel in folgendem Video einmal festgehalten:

11:31 Die 10 aktuell besten Spiele für PS5

Die 20 besten PlayStation-Spiele 2025

Forza Horizon 5

14:26 Forza Horizon 5 zeigt im Test endlich die beste Neuerung

im April für PS5 erschienen

Mit einem Metacritic-Score von 92 Punkten geht es für Forza Horizon 5 aufs diesjährige Siegertreppchen. Das Open World-Rennspiel ist damit auch die höchstplatzierte Portierung eines einstigen Xbox-Exklusivspiels.

Warum der Arcade-Racer mit seinem riesigen Fuhrpark auch auf PS5 so viel Laune macht, lest ihr im Nachtest:

Mehr zum Thema Forza Horizon 5 im Nachtest auf PS5: Das beste Rennspiel der letzten 5 Jahre ist jetzt noch besser von Dennis Müller

Hollow Knight: Silksong

1:53 Hollow Knight Silksong verrät nach langem Warten endlich sein Releasedatum

im September für PS4 und PS5 erschienen

Mit ebenfalls 92 Punkten landet auch Hollow Knight: Silksong unter den besten PlayStation-Spielen 2025.

Seid ihr auf der Suche nach einem überaus herausfordernden Metroidvania, das sich super flüssig spielt und fantastisch aussieht, kommt ihr um den Nachfolger von Hollow Knight nicht drumherum. Mehr zum Spiel lest ihr im GamePro-Test:

Mehr zum Thema Hollow Knight Silksong im Test: Ein Metroidvania-Meisterwerk von Kevin Itzinger

Clair Obscur: Expedition 33

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

im April für PS5 erschienen

Auch Clair Obscur: Expedition 33 landet nach Meinung der internationalen Spielepresse auf meisterlichen 92 Punkten.

Das rundenbasierte "JRPG" hat für viele das leicht angestaubte Genre mit seiner fantastisch inszenierten und überaus melancholischen Geschichte und frischen Kniffen beim Kampfsystem auf ein neues Level gehoben.

Damit gibt es in diesem Jahr gleich auf der PS5 gleich drei Sieger, die ihr allesamt auch auf anderen Plattformen spielen könnt. Mit Ghost of Yotei (Platz 19) und Death Stranding (Platz 7) müssen sich Sonys Exklusivspiele 2025 weiter hinten einreihen.

Aber jetzt verratet uns: Welches Spiel habt ihr im vergangenen Jahr am liebsten auf eurer PS4 oder PS5 gespielt?