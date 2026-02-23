Pokémon-Fans haben bezüglich der Switch-Versionen von Feuerrot und Blattgrün eine große Angst

Kommen Feuerrot und Blattgrün etwa ohne Home-Support für Nintendo Switch?

Pokémon Feuerrot und Blattgrün kehren am 27. Februar 2026 für je 20 Euro auf die Nintendo Switch zurück. Dies wurde am vergangenen Freitag völlig überraschend bereits vor dem Pokémon Day angekündigt, der am kommenden Freitag stattfindet.



Doch die Freude einiger Fans währte nur kurz, denn aktuell besteht die Sorge in der Community, dass wir in den Switch-Versionen der GBA-Ableger vielleicht gar nicht den nationalen Pokédex vervollständigen können.

Feuerrot und Blattgrün ohne Pokémon Home-Unterstützung für Nintendo Switch?

Warum Fans das glauben? Als die eShop-Produktseiten für die Switch-Versionen von Pokémon Feuerrot und Blattgrün am vergangenen Freitag online gestellt wurden, war dort für kurze Zeit noch ein Hinweis auf einen möglichen Support von Pokémon Home auffindbar:

"Unterstützung für Pokémon HOME folgt in Küze. Ihr könnt die Pokémon, die ihr fangt und trainiert, dorthin bringen, wo sich alle Pokémon versammelt, wenn Pokémon HOME für die Pokémon Feuerrot/Blattgrün-Version erscheint! (via IGN), hieß es dort zunächst.

1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Autoplay

Genau dieser Hinweis wurde allerdings direkt nach Liveschaltung der Produktseiten wieder entfernt. Und genau das lässt jetzt eben die Sorge in der Community aufkommen, dass Feuerrot und Blattgrün Pokémon Home eventuell gar nicht unterstützen könnten.

Warum das ein Problem wäre: In Pokémon Feuerrot und Blattgrün könnt ihr nicht nur die originalen 151 Pokémon fangen, sondern euch auch die Monster aus der zweiten Generation (Gold/Silber/Kristall) und dritten Generation (Rubin/Saphir/Smaragd) schnappen.

Um euren nationalen Pokédex zu vervollständigen, müsst ihr allerdings mehrere Pokémon aus ebendiesen Editionen auf Feuerrot und Blattgrün übertragen, wozu ihr unter anderem Home benötigt. Kein Home-Support heißt also kein kompletter Pokédex.

Was ist Pokémon Home?

Ein cloudbasierter Service, mit dem ihr Taschenmonster aus älteren Editionen in neuere Pokémon-Spiele übertragen könnt. Dank Kompatibilität mit Pokémon Bank erlaubt euch der Service sogar, Pokémon aus Gold/Silber/Kristall oder den originalen Editionen von Feuerrot und Blattgrün auf neuere Pokémon-Ableger für Switch zu übertragen – auch wenn das furchtbar kompliziert ist. Der kostenpflichtige Abo-Service ist mit jedem Nintendo Switch-Pokémon kompatibel, nur über den Home-Support der Switch-Versionen von Feuerrot und Blattgrün schweben aktuell eben noch Fragezeichen.

Aktuelle Informationen der eShop-Produktseiten von Feuerrot und Blattgrün deuten außerdem darauf hin, dass die beiden Neuveröffentlichungen nur lokalen Tausch unterstützen und keine Online-Tauschfunktionen bieten, was die Komplettierung des Pokédex zusätzlich erschwert.

Klarheit auf dem Pokémon Presents-Event?

Aktuell besteht die Hoffnung, dass uns The Pokémon Company und Nintendo während der Pokémon Presents-Show aufklären und im Zuge dessen nicht vielleicht sogar doch Pokémon Home-Support für die beiden Switch-Neuauflagen von Feuerrot und Blattgrün ankündigen könnten.

Zudem ist es durchaus möglich, dass die Switch-Fassungen von Feuerrot und Blattgrün den Home-Support erst einige Zeit später einführen könnten. Entsprechender Beschreibungstext für den Home-Support existiert ja bereits. Nur wurde er eben wieder entfernt, was auch bedeuten könnte, dass er schlichtweg versehentlich zu früh online gestellt wurde.

Die Pokémon Presents-Show findet am 27. Februar um 15 Uhr deutscher Zeit statt. GamePro wird das Event live begleiten und euch zeitnah mit allen wichtigen Neuankündigungen und Infos versorgen.

Würdet ihr euch Feuerrot/Blattgrün auch ohne Support von Pokémon Home im eShop kaufen?