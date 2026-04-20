Das beste PS5-Rollenspiel seit Jahren: Meisterwerk mit 92 auf Metacritic jetzt günstig abstauben!

Eines der besten PS5-Rollenspiele überhaupt könnt ihr jetzt günstig abstauben.

Jetzt könnt ihr eines der besten Spiele aus 2025, das auf Metacritic bei 92 Punkten steht und zahlreiche Auszeichnungen zum Spiel des Jahres (unter anderem bei den Game Awards) abgestaubt hat, günstig für PS5 abstauben. Bei Amazon bekommt ihr den Rollenspiel-Hit jetzt im Sonderangebot, laut Vergleichsplattformen findet ihr nirgendwo einen günstigeren Preis. Hier geht's zum Deal:

Laut Shopseite soll der Deal bis zum 3. Mai laufen, er könnte aber natürlich auch schon früher vergriffen sein. Neben der reduzierten Standard-Version könnt ihr euch das RPG-Meisterwerk bei Amazon jetzt übrigens auch in einer neuen Special Edition mit Steelbook und weiteren Extras sichern, die Anfang Juni erscheinen wird. Diese gibt es zwar nicht im Sonderangebot, dafür ist sie spannend für alle Sammler unter euch:

Surreale Welt & kreative Kämpfe: Das ist der Rollenspiel-Hit für PS5!

12:47 Clair Obscure ist ein Befreiungsschlag und zeigt Ubisoft und Co., wie man richtig gute Spiele macht!

Autoplay

Es geht hier natürlich um Clair Obscur: Expedition 33, den großen Überraschungshit des letzten Jahres, der seine Traumwertungen unter anderem seiner kreativen Spielwelt und seiner faszinierenden Story-Prämisse verdankt: Ihr werdet in eine Fantasy-Welt geschickt, deren Architektur zunächst stark an das Frankreich des 19. Jahrhunderts erinnert, inklusive ihrer eigenen Version des Eiffelturms.

In dieser Welt malt eine mysteriöse Malerin jedes Jahr eine Zahl auf einen riesigen Monolithen, woraufhin jeder, der das entsprechende Alter erreicht hat, sterben muss. Wir sind Teil der Expedition 33, die verhindern will, dass diesmal alle 33-Jährigen sterben müssen. Dabei durchqueren wir eine mal idyllisch wirkende, mal surreale und bedrückende Welt voller alter Ruinen, monströser Kreaturen und Überresten früherer Expeditionen, die dasselbe versucht haben wie wir.

Clair Obscur: Expedition 33 hat eine der spannendsten Spielwelten zu bieten, die wir bislang in einem PS5-Rollenspiel gesehen haben.

Clair Obscur überzeugt aber nicht nur durch die fantastische Atmosphäre, sondern auch durch das Gameplay: Im Kern orientiert sich das Rollenspiel an klassischen JRPGs mit rundenbasierten Kämpfen, in denen ihr stets mit einer ganzen Heldengruppe antretet. Allerdings wird euch hier ein forderndes Kampfsystem mit Action-Elementen geboten, durch das ihr mit gutem Timing feindlichen Angriffen ausweichen und selbst effektvolle Spezialattacken auslösen könnt.

Durch diese neuen Ideen dürfte Clair Obscur: Expedition 33 auch für diejenigen unter euch interessant sein, die mit rundenbasierten JRPG-Kämpfen sonst nicht viel anfangen können. Allen, die Lust auf ein atmosphärisches Solo-Rollenspiel-Abenteuer mit toller Story haben, können wir jedenfalls nur empfehlen, dieses Meisterwerk spätestens jetzt im Sonderangebot noch nachzuholen, falls sie es bisher verpasst haben sollten.