Eines der besten PS5-Spiele 2025 gibt's jetzt für 19,99€ statt 79,99€: Sony-Hit mit 90 Punkten im Test im absoluten Top-Angebot sichern!

Erst im Juni erschienen und jetzt schon 75% günstiger: Diesen PS5-Hit könnt ihr euch jetzt zum Schnäppchenpreis sichern!

MediaMarkt haut einen der größten Hits des Jahres jetzt noch günstiger als am Black Friday raus: Das im Juni erschienene Open-World-Spiel für PS5, das wir in unserem Test als Meisterwerk bezeichnet und mit stolzen 90 Punkten belohnt haben, könnt ihr aktuell schon für 19,99€ statt 79,99€ (UVP) abstauben. So günstig war der postapokalyptische Actionhit laut Vergleichsplattformen noch nie:

Das Angebot ist Teil eines größeren Gaming-Sales bei MediaMarkt, durch den ihr auch noch viele weitere PS5-Spiele zu absoluten Schnäppchenpreisen bekommen könnt. Beispielsweise kosten God of War Ragnarök, Gran Turismo 7 und The Last of Us Part 2 Remastered ebenfalls nur noch 19,99€. Die Übersicht über die Deals findet ihr hier:

Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 15. Dezember um 9 Uhr morgens. Ihr solltet jedoch damit rechnen, dass die besten Angebote schon früher ausverkauft sein könnten.

Wunderschöne Postapokalypse: Das bietet Sonys PS5-Hit aus 2025

Death Stranding 2 beeindruckt optisch durch seine weiten, offenen Landschaften.

Es geht natürlich um Death Stranding 2. Wie schon im Vorgänger müsst ihr hier wieder Pakete in einer postapokalyptischen Welt austragen, diesmal allerdings nicht mehr in den USA. Stattdessen bekommt ihr gleich zwei neue Open Worlds geboten, die erste in Mexiko und die zweite in Australien. Die weiten Landschaften sind diesmal auf PS5 eine noch größere Augenweide und wirken insbesondere dann, wenn man vom Gipfel eines Berges die enorme Weitsicht genießt, schlicht beeindruckend.

Spielerisch hat Death Stranding 2 deutlich mehr zu bieten als der erste Teil: Diesmal seid ihr nicht so lange zu Fuß unterwegs, sondern bekommt schon relativ früh Fahrzeuge, um durch die riesigen Welten zu rasen. Außerdem steht euch ein reiches Waffenarsenal von der Schrotflinte bis zum Scharfschützengewehr zur Verfügung, um mit euren (teils übermenschlichen) Feinden fertig zu werden. In vielen Situationen ist Schleichen allerdings die klügere Option.

21:20 Death Stranding 2 - Unser Testvideo zum neuen Open-World-Hit für PS5

Ihr habt auch eine Reihe von Möglichkeiten, die Infrastruktur der Open World wiederaufzubauen und so den Weg in eine bessere Welt zu ebnen. All das führt natürlich dazu, dass man sich nicht mehr ganz so hilflos und verloren in einer kargen, gefährlichen Welt fühlt wie in Teil 1. Statt trostloser Endzeit fühlt sich Death Stranding 2 ein bisschen mehr wie ein zwar vorsichtiger, aber hoffnungsvoller Aufbruch in eine neue Zeit an.

Ein Wohlfühl-Spiel wird Death Stranding 2 dadurch jedoch natürlich nicht. Ihr bekommt viele düstere, verstörende oder schlicht bizarre Szenen sowie eine komplexe und spannende Story geboten, die des reichlich abgedrehten Vorgängers würdig ist. Nicht zuletzt deshalb hat sich Death Stranding 2 die 90 Punkte in unserem Test redlich verdient und ist eines der großen PS5-Highlights des Jahres. Spätestens jetzt zum Preis von 19,99€ solltet ihr den Hit deshalb unbedingt nachholen: