Von Switch 2 bis Playstation 5: Hier bekommt ihr die neusten Konsolen und besten Spiele im Angebot bei MediaMarkt!

Hier findet ihr eine große Auswahl an coolen Konsolen und fantastischen Games!

Die Zeit, die ich im Sommer draußen verbringe, hol ich im Winter mit in-die-Decke-kuscheln-und-zocken wieder rein! Und genau jetzt ist die perfekte Zeit, um sich richtig gut mit neuen Spielen für die kalte Jahreszeit einzudecken und den Pile of Shame noch größer werden zulassen! Denn bei MediaMarkt gibt es gerade eine Vielzahl cooler Games – sowohl für Nintendo als auch Playstation-Fans – so richtig günstig und ihr solltet diesen Sale besser nicht verpassen!

Ach ja übrigens, auch die Playstation 5 in der Standard-Edition oder in der Digital-Edition, aber auch die Nintendo Switch 2 im Bundle sind aktuell bei MediaMarkt im Angebot!

Donkey Kong Bananza – die Suche nach den goldenen Bananen!

Ich selbst hab als Kind Donkey: Kong Country Returns geliebt und es schier tagtäglich auf meiner Wii gezockt. Dass der beliebte Affe jetzt ein neues Abenteuer für die Nintendo Switch bekommen hat, ist für mich Nostalgie pur!

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Euer Abenteuer beginnt auf der Ingot-Insel, in einer Mine, um genau zu sein. Ihr fragt euch jetzt sicher "Was will DK denn in einer Mine?" und das zurecht! Aber dort gibt es nicht nur Massen an Gold, sondern auch große, goldene Bananen – ein Paradies für den bananensüchtigen Donkey Kong. Doch euer Glück soll nicht von Dauer sein, als sich Eindringlinge auf einmal alle Banane unter den Nagel reißen!

Gemeinsam mit einem kleinen Mädchen namens Pauline macht ihr euch also auf den Weg, um die Diebe in Richtung Planetenkern zu verfolgen und eure geliebten Bananen zurückzuholen. Dabei gilt es verschiedene Welten zu durchqueren, Sachen zu zerstören und natürlich Bananen zu sammeln!

Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung

Endlich ist es so weit, denn große erzählerische Lücken aus The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werden endlich geschlossen! In Chronik der Versiegelung findet ihr euch nämlich genau in der Timeline wieder, die beschreibt, was Zelda während ihrer Reise in die Vergangenheit so erlebt hat!

Ihr befindet euch in dem noch jungen Königreich Hyrule, dessen Frieden (typisch für ein Zelda-Game) von Ganondorf bedroht wird. Gemeinsam mit König Rauru und Königin Sonia stürzt ihr euch in den Kampf, um das Reich zu retten!

1:48 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - Nächster Teil angekündigt, es geht in die Vergangenheit

Ansonsten fühlt sich das Spiel ziemlich wie der Hyrule Warrios Vorgänger an: Ihr müsst in verschiedenen Quests Horden an Gegner abwehren, Stützpunkt sichern und in der Geschichte vorankommen. Doch die Kombi aus stumpfen Monster verkloppen und der tiefgründigen Story ist perfekte für einen entspannten Spieleabend auf der Couch!

God of War: Ragnarök – auf der Reise durch die Mythologie!

Jetzt noch was für die Playstation-Spieler unter euch! Denn das Meisterwerk God of War: Ragnarök könnt ihr euch aktuell für unter 20€ sichern, was einen Rabatt von 75% ausmacht!

Doch worum geht es in dem Spiel? Schonmal vorweg empfehle ich den Vorgänger zu spielen, da Ragnarök direkt an den ersten Teil anschließt und ihr dann möglicherweise Schwierigkeiten haben werdet, die Story zu verstehen. Jedenfalls schlüpft ihr auch hier wieder in die Rolle des Gottes Kratos und seines Sohnes Atreus.

3:16 God of War: Ragnarök - PS5-Gameplay im großen Reveal-Trailer enthüllt - PS5-Gameplay im großen Reveal-Trailer enthüllt

Das Ziel eurer Reise ist hierbei Antworten auf die Prophezeiungen rund um Ragnarök und Atreus´ Identität zu finden und gleichzeitig einen Weg zu entdecken, wie ihr das drohende Ende der Welt verhindern könnt! Doch je tiefer ihr in die neun Reiche vordringt, desto klarer wird, dass ihr Verbündete sammeln, die Geheimnisse der Riesen und euch schließlich den Göttern entgegenstellen müsst!

Eine Auswahl, bei der wirklich jeder fündig wird!

Euch sprechen diese Spiele nicht an oder ihr habt sie sogar schon? Keine Sorge, denn MediaMarkt packt aktuell richtig aus! Hier bekommt ihr neben der Nintendo Switch 2 und der Playstation 5 eine Vielzahl cooler Games im Angebot! Hier ein Überblick:

Hier findet ihr übrigens die passenden Konsolen dazu im Angebot: