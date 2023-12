Eure Spiele des Jahres - ihr habt die 20 besten Titel für 2023 gewählt

2023 war für Videospiel-Fans ein großartiges Jahr. Bei so vielen Top-Titeln ist es schwer, einen Favoriten auszuwählen, was wir auch in unserer Top 20-Liste gemerkt haben. Weil wir euch aber nicht nur unsere Favoriten vorsetzen, sondern auch eure Meinung hören wollten, haben wir euch in einer GamePro-Umfrage nach euren Topspielen des Jahres gefragt.

Ohne viel weitere Umschweife sind hier die besten Spiele des Jahres laut der GamePro-Community!

Das sind die Top 20 Spiele der GamePro-Community 2023

Platz 20: Dredge (1%, 48 Stimmen)

Dredge (1%, 48 Stimmen) Platz 19: Assassin's Creed Mirage (1%, 48 Stimmen)

Assassin's Creed Mirage (1%, 48 Stimmen) Platz 18: Sea of Stars (1%, 50 Stimmen)

Sea of Stars (1%, 50 Stimmen) Platz 17: Octopath Traveler 2 (1%, 50 Stimmen)

Octopath Traveler 2 (1%, 50 Stimmen) Platz 16: Dead Island 2 ( 2%, 62 Stimmen)

Dead Island 2 ( 2%, 62 Stimmen) Platz 15: Metroid Prime Remastered (2%, 65 Stimmen)

Metroid Prime Remastered (2%, 65 Stimmen) Platz 14: Lies of P (2%, 74 Stimmen)

Lies of P (2%, 74 Stimmen) Platz 13: Starfield (2%, 86 Stimmen)

Starfield (2%, 86 Stimmen) Platz 12: Diablo 4 (4%, 132 Stimmen)

Diablo 4 (4%, 132 Stimmen) Platz 11: Final Fantasy 16 (4%, 140 Stimmen)

Final Fantasy 16 (4%, 140 Stimmen) Platz 10: Super Mario Wonder (4%, 143 Stimmen)

Super Mario Wonder (4%, 143 Stimmen) Platz 9: Star Wars Jedi: Survivor (4%, 163 Stimmen)

Star Wars Jedi: Survivor (4%, 163 Stimmen) Platz 8: Alan Wake 2 (5%, 182 Stimmen)

Alan Wake 2 (5%, 182 Stimmen) Platz 7: Dead Space (6%, 229 Stimmen)

Dead Space (6%, 229 Stimmen) Platz 6: Hogwarts Legacy (6%, 243 Stimmen)

Bevor wir zu den Top 5 kommen, hier sind auch noch einmal die 20 besten Spiele des Jahres der GamePro-Redaktion:

Platz 5: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

16:38 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist eine fantastische Story-Erweiterung

Stimmen: 7%, 254 Abstimmungen

Mit Phantom Liberty ist sogar ein DLC in eurer Top-Wahl für 2023 gelandet. Die rund 20-stündige Storyline hat vielen Fans das geliefert, was sie sich schon von Cyberpunk 2077 gewünscht hatten, ehe das Spiel seinen katastrophalen Launch hinlegte.

Seither hat CD Projekt Red ordentlich mit Updates nachgelegt und zusammen mit der Erweiterung einen würdigen Abschluss für ein inzwischen großartiges RPG geliefert.

Platz 4: Marvel's Spider-Man 2

13:51 Spider-Man 2: So übertrifft es seine genialen Vorgänger

Stimmen: 7%, 258 Abstimmungen

Marvel's Spider-Man 2 baut auf dem ohnehin schon gelungenen Vorgänger auf und legt nochmal ordentlich einen drauf. Neben einer emotionalen Story und spektakulär inszenierten Action-Sequenzen hat der Nachfolger auch an einem der größten Kritikpunkte des ersten Teils gearbeitet: der spielerischen Abwechslung.

Das Spiel steckt diesmal voller frischer Gameplay-Ideen, die für jede Menge Unterhaltung über die 17 bis 25 Stunden Spielzeit sorgen.

Platz 3: Resident Evil 4

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Stimmen: 8%, 290 Abstimmungen

Schon das originale Resident Evil 4 ist ein Meilenstein der Horror-Shooter-Geschichte und das nicht ohne Grund. Die dichte Atmosphäre, das spaßige Gameplay samt Kameraperspektive über der Schulter, selbst nicht ganz ernst zu nehmende Story machen das Original auch heute noch zu einem großartigen Spiel.

Das Remake nimmt sich all diese Elemente und modernisiert sie nur genau so viel, wie nötig: Leon kann sich beim Zielen jetzt endlich bewegen, Ashley ist nicht mehr vollkommen passiv und die Grafik wurde natürlich ordentlich aufgemotzt. All das ergibt ein Remake, dass sich noch genauso großartig wie das Original anfühlt, nur eben moderner.

Platz 2: Zelda: Tears of the Kingdom

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Stimmen: 8%, 318 Abstimmungen

Schon Zelda: Breath of the Wild war 2017 ein neuer Meilenstein für die langlebige Reihe. Noch nie hatte uns ein Zelda-Titel so viel zu erkunden geboten und so viel Freiheit gegeben. Hyrule war praktisch ein Spielplatz an Möglichkeiten und Entdeckungen, die darauf gewartet haben, gemacht zu werden.

Der Nachfolger Tears of the Kingdom wirft das erfolgreiche Konzept entsprechend nicht über den Haufen, sondern baut vielmehr darauf auf. Nicht nur gibt es mit Himmelsinseln und Untergrund jetzt neue Areale zu erkunden, Link bekommt auch vollkommen neue Fähigkeiten, die die des Vorgängers um einiges übertreffen.

Platz 1: Baldur's Gate 3

0:47 Baldur's Gate 3 feiert Xbox-Release mit neuem Trailer

Stimmen: 10%, 375 Abstimmungen

Mit Baldur's Gate 3 hat es auch unser Spiel des Jahres bei euch auf den ersten Platz geschafft. Kein Wunder, denn das RPG eignet sich nicht nur für Dungeons & Dragons-Fans, sondern auch alle, die ein hervorragendes Rollenspiel mit großartigen Charakteren und jeder Menge Freiheit suchen.

Kaum ein anderes Spiel gibt uns so viele Möglichkeiten, mit den Mechaniken Spaß zu haben – wenn wir eine Idee haben, wie wir einen Zauber auf ungewöhnliche Art einsetzen oder einen Kampf klug umgehen können, lässt das Spiel es nahezu immer zu.

Was sagt ihr zu dieser Liste, hättet ihr mit diesen Platzierungen gerechnet?