Die besten Spiele 2023 - Das sind unsere 20 Top-Titel des Jahres

Wir stellen euch unsere Top 20 Spiele 2023 vor.

2023 war für Spieler*innen wirklich ein grandioses Spielejahr. Bei all den spaßigen und qualitativ hochwertigen Titeln wussten wir teilweise gar nicht, was wir zuerst spielen sollten. Genauso schwer fiel es uns, aus all den diesjährigen Releases unsere Top 20 auszuwählen. Letztendlich konnten wir uns innerhalb der Redaktion aber doch entscheiden und stellen euch unsere liebsten Spiele des Jahres vor.

Hinweis: Dieses Ranking basiert auf den rein persönlichen Meinungen und Vorlieben der GamePro-Redaktion.

Platz 20 - Metroid Prime Remastered

Chris: Der GameCube-Meilenstein ist wohl einer der am besten gealterten Klassiker für die Nintendo Switch. Kaum ein Spiel fängt so gut die Atmosphäre eines mysteriösen Alien-Planeten ein, wie das erste Metroid Prime. Und ich bin mir sicher: Würde Teil 4 mit quasi demselben, auf Erkundung ausgelegten Gameplay erscheinen, es wäre ein Hit!

Platz 19 - Tchia

Linda: Tchia ist eine Open World-Überraschung, die mit einer charmanten Geschichte voller Überraschungen und ausgefallenem Seelensprung-Feature punktet, bei dem wir in Tiere aber auch Gegenstände schlüpfen können.

Platz 18 - Bramble: The Mountain King

Dennis: Bramble zählt wohl zu den besten Spielen, die viele von euch 2023 neben all den Meisterwerken ausgelassen haben. Doch wollt ihr ein vor schauriger Atmosphäre nur so triefendes und überaus ungewöhnliches Adventures nachholen und seid dem Horror nicht abgeneigt, schaut unbedingt in die Demo rein!

Platz 17 - Armored Core 6

Myki: Armored Core 6 war für mich als Neueinsteigerin der Reihe mit seinen linearen, aber abwechslungsreichen Missionen, einer der größten Überraschungen des Jahres. FromSoft hat auch bei dem Mecha-Action-Spiel die Bosskämpfe und Soundkulisse äußerst episch gestaltet.

Platz 16 - Dredge

Myki: Dredge ist ein Management-Spiel mit einem Fischerboot, gruseliger Atmosphäre und wunderbarer Vertonung. Der Mix aus entspanntem Fischen und dem Versuch, vor lauter Panik nicht verrückt zu werden, macht es 2023 zu einem der interessantesten Cozy-Games.

Platz 15 - Sea of Stars

Hannes: Wer die rundenbasierten RPGs der 1990er vermisst, dürfte mit Sea of Stars seine Freude haben. Ein durchdachtes Kampfsystem, eine weltumspannende Storyline und vor allem eine Hochglanz-Präsentation machen Sea of Stars zu einem Liebesbrief an große SNES-Klassiker wie Chrono Trigger und Co.

Platz 14 - Star Wars Jedi: Survivor

Eleen: Trotz einiger technischer Startschwierigkeiten ist Star Wars Jedi: Survivor eine hervorragende Fortsetzung der Geschichte um Cal Kestis und schlicht ein spaßiges Action-Adventure für alle Star Wars-Fans.

Platz 13 - Coral Island

Rae: Es gibt viele Spiele, die gern in die Farming-Fußstapfen von Stardew Valley treten wollen, die meisten kommen dabei aber ordentlich ins Stolpern. Coral Island ist da anders. Dank unzähliger Quality of Life-Anpassungen und viel Charme schafft es das Spiel sogar, noch besser als das Vorbild zu sein.

Platz 12 - Hogwarts Legacy

Dennis: Das Erkunden von Hogwarts und Hogsmeade mit all den liebevollen und magischen Details war für mich als Harry Potter-Fan das spielerische Highlight 2023. Meine Wunschliste für den Nachfolger von Hogwarts Legacy: Eine packende Hauptgeschichte, eine nicht ganz so blasse Spielfigur und, ganz wichtig, eine nicht ganz so formelhafte Spielwelt außerhalb der Zauberschule.

Platz 11 - Lies of P

Samara: Mit Lies of P ist dieses Jahr ein richtig tolles Soulslike erschienen, das zwar nicht ganz an die FromSoftware-Spiele heranreicht, aber sehr viel richtig macht und dabei ziemlich eigenständig ist. Das Action-RPG legt den Fokus auf das (Parry-lastige) Gameplay, erzählt daneben aber auch eine alternative Version der klassischen Pinocchio-Story im düsteren Steampunk-Setting.

Platz 10 - Final Fantasy 16

Linda: Verwirrende Story, aber fantastisches Gameplay: Final Fantasy 16 ist bislang der beste Serienableger mit einem Action-Kampfsystem!

Platz 9 - Hi-Fi Rush

Basti: Hi-Fi Rush ist wie ein spielbarer Anime, bei dem sich die gesamte Welt im Takt der Hintergrundmusik bewegt. Wir selbst müssen dabei Kombo-Attacken im Stil von Devil May Cry ausführen. Der Mix zeigt, dass jedes Genre mit Rhythmus-Elementen funktionieren kann.

Platz 8 - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tobi: Mit dem stilprägenden Konzept von Breath of the Wild schafft es Tears of the Kingdom dank zahlreicher neue Elemente trotzdem, eigene Duftmarken zu setzen. Ein Action Adventure-Brocken, den alle Switch-Besitzer*innen spielen sollten.

Platz 7 - Marvel’s Spider-Man 2

Linda: Spidey 2 verwickelt uns nicht nur in eine emotionale Superheldengeschichte, sondern schlägt den Erstling auch in Sachen Gameplay um Längen. Mehr Abwechslung geht nicht.

Platz 6 - Resident Evil 4

Eleen: Das Remake zu Resident Evil 4 hat dem Action-Horrortitel nicht nur einen schicken neuen Anstrich verpasst, sondern konnte auch die richtig eingefleischten Fans unter uns noch positiv mit seinen Änderungen überraschen.