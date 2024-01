Das wohl beste Switch-Spiel 2023 im Angebot: Zelda Tears of the Kingdom jetzt günstig bei Amazon

Bei Amazon könnt ihr euch Zelda: Tears of the Kingdom für Nintendo Switch jetzt zum Schnäppchenpreis sichern.

Bei Amazon könnt ihr den wohl größten Switch-Hit des Jahres 2023 günstig im Angebot bekommen: Für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bezahlt ihr aktuell nur noch 39,99€ (UVP: 69,99€). So günstig gab es das Open-World-Spiel laut Vergleichsplattformen selbst am Black Friday nirgendwo. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Alternativ findet ihr das Angebot auch bei Otto. Beide Händler machen keine Angaben dazu, wie lange es noch gültig ist. Angesichts der Beliebtheit des Spiels und des sehr günstigen Preises solltet ihr aber damit rechnen, dass es schon bald ausverkauft sein könnte.

Was bietet Zelda: Tears of the Kingdom?

16:42 Tears of the Kingdom ist genau der Knaller, den sich Zelda-Fans erhofft haben

Eines der besten Spiele aus 2023: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist eines der besten Spiele, die für Nintendo Switch erschienen sind. Zugleich ist es auch plattformübergreifend eines der besten Spiele aus 2023: Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei beeindruckenden 93 Punkten, ein Score, der ansonsten nur noch von Baldur’s Gate 3 erreicht wird.

Open World im typischen Zelda-Stil: Im Kern orientiert sich Tears of the Kingdom am Vorgänger Breath of the Wild und bietet dementsprechend eine farbenfrohe und detailverliebte Open World, die jede Menge spielerische Freiheiten lässt. Dabei wird auf die übliche Zelda-Mischung aus Kampf, Erkundung und kniffligen Rätseln in Dungeons gesetzt, der noch ein paar Survival- und Crafting-Elemente hinzugefügt werden.

Fahrzeuge selber bauen: Zelda: Tears of the Kingdom hat im Vergleich zum Vorgänger aber auch noch ein paar neue Ideen. So hat Link nun die Fähigkeit, große Gegenstände miteinander zu verbinden, wodurch er unter anderem eigene Fahrzeuge und Fluggeräte bauen kann. Durch Letztere kann er zu den ebenfalls neuen schwebenden Inseln reisen, auf denen er die Spuren einer untergegangenen, aber hochentwickelten Kultur findet, von deren technischen Errungenschaften er enorm profitieren kann.

