Den besten Singleplayer-Shooter 2025 gibt's jetzt günstig wie nie: PS5-Actionhit im Top-Angebot abstauben!

Gerade könnt ihr euch eines der Top-Actionspiele 2025 für PS5 zum besten Preis des Jahres sichern. Den First Person Shooter bekommt ihr jetzt bei Amazon im Angebot.

GamePro Deals
26.12.2025 | 13:17 Uhr


Der beste Singleplayer-Shooter des Jahres schickt euch auf einen finsteren Planeten mit eindrucksvollem Artdesign. Der beste Singleplayer-Shooter des Jahres schickt euch auf einen finsteren Planeten mit eindrucksvollem Artdesign.

2025 war durchaus kein schlechtes Jahr für Shooter, allerdings sind die meisten großen Highlights wie Battlefield 6 und Arc Raiders eher im Multiplayer-Bereich zu finden. Mindestens einen Top-Titel gibt es aber, den sich Fans von Singleplayer-Shootern auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Diesen könnt ihr euch jetzt für PS5 bei Amazon zum halben Preis im Vergleich zum UVP und damit laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor sichern:

Top-PS5-Shooter 2025 günstig wie nie schnappen!

Amazon macht derzeit keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit ändern. Übrigens hat der Händler gerade noch einige weitere PS5-Angebote zu bieten, darunter andere große Spiele aus 2025 wie Battlefield 6, The Outer Worlds 2 und Split Fiction. Hier findet ihr die Übersicht:

PS5-Spiele günstig bei Amazon schnappen: Angebote im Überblick

Mech, Morgenstern & Kettensägen-Schild: Das ist der beste Solo-Shooter 2025

Doom: The Dark Ages schickt euch mit Schusswaffen und Kettensägen-Schild auf Dämonenjagd. Doom: The Dark Ages schickt euch mit Schusswaffen und Kettensägen-Schild auf Dämonenjagd.

Es geht hier natürlich um Doom: The Dark Ages, den jüngsten Teil der Reihe, die das Genre der First Person Shooter überhaupt erst groß gemacht hat. Nachdem euch die beiden unmittelbaren Vorgänger auf den Mars und auf die postapokalyptische Erde geschickt haben, reist ihr diesmal auf einen fremden Planeten, der einer düsteren, mittelalterlichen Fantasy-Welt ähnelt. Zwar bekämpft ihr auch dort wieder Heerscharen von Dämonen, allerdings mit etwas anderen Mitteln.

Den besten Solo-Shooter 2025 jetzt im Top-Angebot abstauben!

Zwar stehen euch noch immer zahlreiche durchschlagskräftige Schusswaffen zur Verfügung, ihr bekommt diesmal aber auch einen Morgenstern und einen Kettensägen-Schild. Letzterer ist sowohl offensiv als auch defensiv verwendbar und einer der Gründe dafür, das sich Doom: The Dark Ages bodenständiger spielt als Doom Eternal: Während ihr im Vorgänger ständig durch die Luft geflogen seid, pflügt ihr diesmal eher wie ein (allerdings recht schneller) Panzer am Boden durch die Gegnerhorden.

Video starten 19:36 Testvideo: Wer Shooter mag, kommt an Doom: The Dark Ages nicht vorbei!

Außerdem hat sich id Software diesmal noch mehr einfallen lassen, um Abwechslung in die Kampagne zu bringen: Hin und wieder dürft ihr in einen riesigen Mech steigen, um besonders viel Chaos und Zerstörung anzurichten, oder euch auf den Rücken eines Drachen schwingen, um eure Feinde aus der Luft in Schutt und Asche zu legen. Obendrein bekommt ihr nun häufiger weite, offene Gebiete geboten, die euch Raum zur freien Erkundung lassen. Einen Multiplayer-Modus gibt es dafür nicht mehr.

Doom: The Dark Ages günstig wie nie für PS5 sichern!
Weitere aktuelle Angebote:
95 Punkte im Test: Das beste Switch 2-Spiel überhaupt gibt's jetzt 36€ günstiger im Sonderangebot!
von GamePro Deals
Das beste Star-Wars-Spiel der letzten 20 Jahre gibt's jetzt im Angebot: Action-Kracher für PS5 zum Top-Preis schnappen!
von GamePro Deals
Tausende Switch- & Switch 2-Spiele jetzt im Angebot: Diese 10 Top-Deals des riesigen Nintendo eShop Sales dürft ihr nicht verpassen!
