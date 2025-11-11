Das beste deutsche PS5-Spiel 2025 erscheint diese Woche: Jetzt noch schnell Extras abstauben!

Dieses neue PS5-Spiel aus Deutschland hat nicht nur grafisch, sondern auch spielerisch eine Menge zu bieten!

Am 13. November, also am Donnerstag, erscheint das wahrscheinlich beste deutsche PS5-Spiel des Jahres, zumindest wenn man von den bisher veröffentlichten Reviews ausgeht. Wenn ihr jetzt noch schnell die letzte Chance zum Vorbestellen nutzt, könnt ihr euch den Pre-Order-Bonus sichern, der in einem Paket mit zusätzlichen In-Game-Gegenständen besteht. Die physische Version könnt ihr euch unter anderem hier bei Amazon schnappen:

Eine wunderschöne Reise in die Vergangenheit: Das bietet das beste deutsche Spiel 2025!

Sowohl an Land als auch zur See sieht dieser neue Hit aus Deutschland großartig aus.

Es geht hier um Anno 117: Pax Romana, den jüngsten Teil der berühmten Aufbauspielreihe, die euch diesmal in die Rolle eines römischen Statthalters schlüpfen lässt. Die ersten Rezensionen zu dem von Blue Byte in Düsseldorf entwickelten Spiel sind bereits erschienen und sehen sehr gut aus: Im GameStar-Test hat es 86 Punkte abgestaubt, der internationale Wertungsschnitt liegt laut OpenCritic derzeit bei 84 Punkten – zwei Punkte mehr als beim Vorgänger Anno 1800.

Die hohen Wertungen verdankt Anno 117 unter anderem der eindrucksvollen Grafik: Das Aufbauspiel liefert wunderschöne Landschaften und majestätische Städte, die aus der Ferne ebenso fantastisch aussehen wie aus der Nähe, wenn man fasziniert das Gewusel und den Alltag ihrer Bewohner zu betrachten. Unsere GameStar-Kollegen haben Anno 117 in ihrem Testvideo deshalb sogar als eines der schönsten Spiele des Jahres bezeichnet:

Die Präsentation hilft enorm dabei, ganz in die Spielfantasie einzutauchen, aber noch wichtiger ist dabei natürlich, dass auch das Gameplay mithalten kann: Im Kern bietet auch Anno 117 wieder das typische Konzept der Reihe, in der ihr zunächst mit nichts weiter als einem Kontor auf eurer Insel startet und von dort aus nach und nach ein Dorf und schließlich eine prachtvolle Stadt erschafft, wobei ihr stets auf die steigende Bedürfnisse der Bewohner achten müsst.

Die Pre-Order-Boni für Anno 117 könnt ihr euch nur noch bis Mittwoch sichern.

Für Komplexität sorgen dabei ein gewaltiger Fortschrittsbaum und auch einige neue Ideen wie ein Attributsystem, durch das Waren und Gebäude komplexere Nebenwirkungen auf unsere Stadt und ihre Bevölkerung haben. Außerdem wurde das militärische Gameplay ausgebaut: Neben Seeschlachten gibt es jetzt auch Schlachten an Land, durch die ihr Inseln eurer Konkurrenten erobern könnt und die sich ähnlich wie in Total War spielen.

Einen Nachteil gegenüber dem Vorgänger hat das neue Anno allerdings: Durch das Szenario fehlen die großen Umbrüche, wie sie bei Anno 1800 durch die fortschreitende Industrialisierung ins Spiel kamen. Trotzdem schafft es auch Anno 117, uns immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen, etwa durch Kolonien in Albion, wo wir erst mal Sümpfe trockenlegen müssen, um bauen zu können. Aufbau-Fans dürfen sich also auf unzählige Stunden Spielspaß freuen.