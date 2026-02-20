High-End-Controller für PS5: Den DualSense Edge gibt’s gerade lächerlich günstig!

Den DualSense Edge könnt ihr gerade zu einem absoluten Schnäppchenpreis abstauben, aber wohl nur für kurze Zeit.

Wenn ihr vom normalen PS5-Controller auf den DualSense Edge umsteigen wollt, habt ihr jetzt richtig günstig die Gelegenheit dazu. Über eBay könnt ihr den High-End-Controller nämlich gerade im B-Ware-Angebot abstauben und dabei über 100€ im Vergleich zum UVP sparen. Mit dem Code PERFECTEBAY3 bekommt ihr sogar noch ein paar Euro Extra-Rabatt obendrauf. Der Deal könnte allerdings schon bald ausverkauft sein. Hier findet ihr ihn:

Verkäufer ist übrigens der größere, auf B-Ware sowie gebrauchte und generalüberholte Geräte spezialisierte Händler Favorio, der einen ausgezeichneten Ruf genießt und dessen Bewertungen auf eBay zu über 99 Prozent positiv sind. Um die Seriosität des Angebots braucht ihr euch also keine Sorgen zu machen.

Günstiger DualSense Edge: Was bedeutet B-Ware in diesem Fall?

Das übliche Zubehör des DualSense Edge soll auch bei dem B-Ware-Angebot noch enthalten sein.

Laut Favorio handelt es sich bei den DualSense Edge PS5-Controllern um Warenrücksendungen oder Vorführgeräte, die höchstens minimal benutzt wurden und leichte Gebrauchsspuren aufweisen können. Damit sind in der Regel Schäden an der Verpackung, Fingerabdrücke oder nicht mehr original aufgerollte Kabel gemeint.

Der Controller selbst sollte also unbeschädigt und von Neuware kaum zu unterscheiden sein. Auch das Zubehör wie Tasche, USB-Kabel, Kappen für die Analogsticks und Paddles ist ebenfalls noch enthalten. Außerdem bekommt ihr zwei Jahre Gewährleistung.

Was kann der DualSense Edge PS5 Controller?

Beim DualSense Edge ist Stick Drift kein so großes Problem, weil sich die Sticks leicht austauschen lassen.

Wie andere Pro Controller für PS5 bietet der DualSense Edge programmierbare Paddles auf der Rückseite, durch die ihr den rechten Daumen nicht mehr so oft vom Stick nehmen müsst, um die Buttons zu drücken. Außerdem bekommt ihr Trigger Stops, die euch schneller feuern lassen, und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten etwa der Vibrationsstärke und der Sensitivität der Sticks, die ihr per App oder auch schnell per Druck auf die Extra-Taste auf der Vorderseite vornehmen könnt.

Hinzu kommt, dass ihr beim DualSense Edge die Analogsticks vergleichsweise leicht austauschen könnt, wie ihr auf dem obigen Bild seht. Solltet ihr also mal mit Stick Drift zu kämpfen haben, müsst ihr nicht gleich den ganzen Controller wegwerfen, sondern könnt ihn relativ einfach und kostengünstig reparieren.

Im Vergleich zu High-End-Controllern anderer Hersteller zeichnet sich der DualSense Edge unter anderem dadurch aus, dass er mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback für ein immersiveres Spielerlebnis sorgt. Diese Features bekommt ihr nur bei Sony-Controllern. Dafür hat der DualSense Edge allerdings auch eine Schwäche: Nutzt ihr die Features tatsächlich, hält der Akku des Controllers nämlich nur etwa 5 bis 6 Stunden durch.