4K-TV mit Ambilight ist auf Amazon jetzt günstiger als je zuvor!

Die Philips Ambilight-TVs gehören für mich zu den spannesten Fernsehern auf dem Markt. Und das liegt nicht an einem besonders starken Panel, besonderen KI-Chips oder extra Glow-Effekten, sondern einfach nur an der Tatsache, dass sie ein besonderes Feature haben, dass sie besonders atmosphärisch wirken lässt. Einer dieser TVs ist auf Amazon jetzt mit einem neuen Tiefstpreis verfügbar.

Was können die 4K-TVs von Philips?

Die große Besonderheit besteht darin, dass dieser TV auf der Rückseite ein breites Band aus LEDs besitzt, die Licht an die Wand werfen, die sich den auf dem Panel gezeigten Farben anpassen. So entsteht in eurem Wohnzimmer ein gemütliches Ambiente, dass euch viel tiefer in das Geschehen eurer Inhalte hineinzieht und darüber hinaus auch einfach gemütlich wirkt. Indirektes Licht ist einfach der King, was Atmosphäre angeht.

Im Gegensatz zu anderen TVs, steckt hier das Ambilight direkt im Fernseher selbst. Im Gegensatz zu anderen TVs, steckt hier das Ambilight direkt im Fernseher selbst.

In der Theorie könnt ihr fast jeden 4K-TV zu einem Ambilight-Fernseher aufrüsten, dafür bietet Philips die passenden Ambilight LED-Stripes an. Diese sind zum einen aber sehr kostspielig, zum anderen kostet es euch Zeit und Mühe, die Streifen anzubringen, die sich dann auch erstmal synchronisieren müssen. Und solltet ihr euren Fernseher mal bewegen, zum Beispiel beim Umdekorieren oder einem Umzug, müsst ihr die ganze Party mühsam von der Wand abpuhlen.

Da ist es doch weitaus praktischer, wenn die LEDs direkt an eurem Fernseher dranhängen. Das bekommt ihr momentan aber von den Fernsehern von Philips selbst geboten, das Feature ist sozusagen einzigartig.

QLED, HDR10+ und 120 Hz – alles was ein guter TV braucht

Klar, wir reden hier nicht von einem monströsen 100-Zoll Fernseher mit neuester Display-Technologie. Aber für seinen geringen Preis bekommt ihr mehr geboten, als ihr vielleicht denkt. Das Bild ist dank QLED gestochen scharf und sorgt für starke Kontraste, die durch den Einsatz von HDR10+ sogar noch verstärkten werden, da sich dadurch mehr Nuancen in der Farbe und der Helligkeit darstellen lassen.

Auch zum Zocken bietet sich dieser TV mehr als an. Auch zum Zocken bietet sich dieser TV mehr als an.

Die Bildwiederholrate von 120 Hz macht den TV zudem zu einer guten Preis-Leistungs-Option für Gaming-Fans, die das gewisse Etwas an Atmosphäre suchen. Das Bild stottert nicht sondern fließt butterweich dahin und dank variabler Fram Rate gibt's auch kein lästiges Screen-Tearing. Alles in allem ist der Philips 34PUS8600 ist eine gute Wahl für alle, die bei ihrem neuen TV auf Preis-Leistung setzen wollen, aber dabei nicht auf besondere Stimmung verzichten wollen.

