'Fühlt sich an, als würde ich Larian abzocken' - Baldur's Gate 3-Fans können kaum glauben, wie gut das RPG ist

Fans fühlen sich so, als würden sie Larian abzocken.

Baldur's Gate 3 hat einen Raketenstart hingelegt und sich zum Ausnahmetitel des Jahres gemausert. Mittlerweile spielen über 700.000 Personen alleine auf Steam, und auf Metacritic hat das RPG mit 97 Punkten mittlerweile sogar den Open World-Hit Zelda: Tears of the Kingdom überholt (via MeinMMO).

Baldur's Gate 3 ist ein komplett fertiges Spiel (!)

60 Euro für ein so verdammt gutes Rollenspiel, das obendrein zum Release komplett vollständig erschienen ist? Darauf kommen einige Fans im Baldur's Gate 3-Subreddit nicht so richtig klar.

"Es fühlt sich so an, als würde ich Larian abzocken", heißt es im Thread des Redditors "Vantage_1011", der glaubt, er hätte Larian nicht genug bezahlt für das, was BG3 bietet. "Vielen Dank dafür, Larian, dass ihr absolut transparente Videospiel-Bosse seid und danke für dieses brillante Spiel. Wenn ich euch mehr bezahlen könnte, würde ich es tun [...]", schreibt der User.

In einem Interview mit Forbes sprach sich das Entwicklerstudio vor einigen Tagen noch einmal deutlich gegen Ingame-Käufe bzw. Mikrotransaktionen aus. Baldur's Gate 3 ist komplett vollständig erschienen:

Nein, es gibt keine In-Game-Käufe in unserem Spiel. Wir glauben daran, eine vollständige und immersive Spiel-Erfahrung ohne die Notwendigkeit für zusätzliche Käufe zu liefern. Genießt das Spiel vollumfänglich ganz ohne zusätzliche Kosten oder Mikro-Transaktionen.

Und damit trifft das Studio einen Nerv bei den Fans, denn Spiele, die auf Mikrotransaktionen verzichten, sind in Zeiten von immens hohen Entwicklungskosten heutzutage eher eine Ausnahme.

In Baldur's Gate 3 bekommt ihr immens viel für 60 Euro geboten: "Ich habe mehreren Freund*innen erzählt, dass alleine der erste Akt ein 60 Euro-Spiel ist", schreibt Redditor "7hr0wn" im gleichen Thread.

Das spiegelt sich auch in der Spielzeit wieder, denn durchschnittlich braucht ihr 75 bis 100 Stunden für einen einzigen Durchlauf. Completionists sind hier sogar locker über 200 Stunden beschäftigt.

Die PS5-Version von Baldur's Gate 3 lässt übrigens nicht mehr lange auf sich warten. Diese soll am 6. September 2023 erscheinen.

Fühlt ihr euch ähnlich wie die Spieler*innen im Subreddit? Und Frage am Rande: Wie viel Spielzeit habt ihr mittlerweile in Baldur's Gate 3 versenkt?