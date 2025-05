Baldur's Gate 3 nach Patch 8: Hier sind die 4 größten Änderungen, die seit dem Release 2023 dazugekommen sind

Oh Darling, jetzt gibt es keine Ausreden mehr, Baldur's Gate 3 nicht zu spielen!

Nach acht großen Patches ist Schluss – Baldur's Gate 3 ist endgültig fertig und soll keine weiteren großen Inhalts-Updates bekommen. Das bedeutet, dass spätestens jetzt der beste Zeitpunkt gekommen ist, um das Spiel entweder zum ersten Mal oder erneut zu spielen.

Das hat sich seit dem Release getan

Schon zur Veröffentlichung war Baldur's Gate 3 ein Rollenspiel-Monster, in dem wir locker weit über 100 Stunden versenken konnten. Zudem verfügte das Spiel schon 2023 über unglaublich viele Faktoren, wie Klassen, Companions und Entscheidungen, die den Spielablauf beeinflussen konnten und so den Wiederspielwert enorm erhöhten.

1:38 Baldur's Gate 3. Launch-Trailer zur Veröffentlichung auf der PS5

Autoplay

Aber das war Larian, dem Studio hinter dem Rollenspiel-Hit, nicht genug und mit insgesamt acht großen Patches brachte das Team noch zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen ins Spiel. Wir fassen hier die größten und wichtigsten Änderungen zusammen. Daneben gab es natürlich noch Seitenweise Kleinigkeiten, die wir nicht alle auflisten können.

Neue Enden und Epilog

Zum Release gab es sechs wesentliche Ausgänge für das Rollenspiel, die sich teilweise deutlich voneinander abheben. Die können sich jeweils, etwa durch im Laufe der Geschichte getroffene Entscheidungen, dann noch in Details unterscheiden.

Seit dem Release wurden gleich mehrfach weitere Enden ergänzt. Zuletzt verschaffte Patch 8 dem Dark Urge ein paar frische Abschlüsse, ganz allgemein böse Enden kamen bereits in Patch 7 dazu. Obendrauf kommt ein gänzlich neuer und spielbarer Epilog, der uns gemeinsam mit einigen wichtigen Figuren auf das Abenteuer zurückblicken lässt.

Neue Unterklassen

Erst kürzlich, im letzten Patch, kamen für jede der 12 Klassen jeweils eine neue Unterklasse ins Spiel. Somit gibt es mittlerweile 58 Subklassen, aus denen wir wählen können. Das sorgt für noch mehr Vielfalt bei der Charaktererstellung. Alle Infos zu den neuen Klassen haben wir natürlich für euch zusammengestellt:

Neue Modi

Für alle, denen die Herausforderungen des Taktik-Modus nicht reichen, wurde das Spiel um einen Ehren-Modus ergänzt. Der lockt mit einer glitzernden Belohnung, denn nach dem erfolgreichen Abschluss gibt es einen goldenen Skin für unsere Ingame-Würfel.

Die sind allerdings alles andere als leicht zu bekommen, da das Spiel im Ehrenmodus nicht nur sehr viel schwerer, sondern nach dem ersten Bildschirmtod auch vorbei ist (zumindest in diesem Modus, der Spielstand kann im Custom Modus weiter gezockt werden).

Zudem können wir vor wichtigen Entscheidungen nicht separat speichern, wir müssen stets die Konsequenzen für falsche Antworten oder eventuelles Würfelpech tragen.

Auch der bereits erwähnte Custom-Mode, in dem wir viele verschiedene Einstellungen ganz nach unserem Geschmack einstellen können, war übrigens nicht von Anfang an dabei.

Mod-Support

Die wohl nachhaltigste Neuerung ist der offizielle Mod-Support, der sogar nicht wie so häufig nur am PC, sondern auch auf PS5 und Xbox funktioniert. Seitdem hat die Community hunderte Mods mit neuen Inhalten und Verbesserungen erstellt, die allein ausreichen, um viele weitere Stunden im Rollenspiel zu verbringen.

Das wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass wir trotz ausbleibender neuer Inhalte seitens Larian immer wieder neue Abenteuer in Baldur's Gate 3 erleben können. Ein paar besonders spannende Mods findet ihr in der folgenden Übersicht.

Neben den oben genannten Erweiterungen kamen auch noch viele weitere Dinge, wie Crossplay, die nachträgliche Charakteranpassung und ein Fotomodus dazu, und natürlich wurden zahlreiche Bugs gefixt und die Performance immer weiter verbessert. Damit ist die finale Version von Baldur's Gate 3 ohne Zweifel die beste Fassung, um das erste oder ein neues Abenteuer zu starten.

Baldur's Gate 3-Themenwoche Mehr zum Thema Die Baldur's Gate 3-Themenwoche auf GamePro: Das erwartet euch in den nächsten Tagen bei uns von Samara Summer Zur Feier des letzten großen Patches geht's bei uns sieben Tage lang in der BG3-Themenwoche tagtäglich nach Faerun. Wir haben Guides und Umfragen für euch oder erzählen persönliche Geschichten. Schaut also regelmäßig vorbei.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Baldur's Gate bisher noch nicht gespielt und wollt es jetzt endlich tun? Oder spielt ihr schon und startet einfach immer wieder von vorne? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!