Dieser kuriose, fast vergessene Sega-Computer wollte Kindern schon in den 80ern KI beibringen

So sieht der kuriose "KI"-Computer von Sega aus. (Bild: SMS Power!)

Künstliche Intelligenz ist eines der wichtigsten und am meisten diskutierten Tech-Themen der letzten Jahre. Die Geschichte von KI hat aber schon sehr viel früher begonnen. In den 1980er-Jahren gab es in Japan sogar einen KI-Computer von Sega für Kinder.

Nahezu vergessenes Stück Technik-Geschichte

Wir können natürlich kaum behaupten, dass wir je zuvor von einem Sega AI Computer gehört haben und ohne die Arbeit von SMS Power!, einer Gruppe von Sega-Fans, die sich für alte Technik des japanischen Entwicklers und deren Konservierung interessieren, gäbe es auch kaum Informationen über das kuriose Gerät.

1:44 Nintendo Switch Online bringt im April 2025 drei Sega-Genesis-Klassiker

Seiner Zeit weit voraus: Der Sega AI Computer erschien im Jahr 1986 in Japan und bot ein paar Features, die man nicht in dieser Zeit vermutet hätte. Der PC verfügte nämlich über eine "KI", einen Touchscreen und einen Sprachsynthesizer.

Entwickelt wurde das Gerät für den Bildungssektor und so ziemlich alle Anwendungen sind auf Schüler*innen ausgerichtet. In einem Artikel des US-Magazins "Electronics" aus dem Jahr 1986 wird eines dieser "Spiele" beschrieben.

Kinder sollten mithilfe des Computers Tagebuch führen können. Entweder schreiben sie einfach ihre Gedanken auf das Touchpad, wo sie dann erkannt und umgewandelt werden, oder sie beantworten eine Reihe von Fragen über ihren Tag mit je ein bis zwei Wörtern.

Aus den Antworten sollte der Computer dann grammatikalisch korrekte Tagebucheinträge generieren. Anhand der Eingaben sollte das Gerät zudem die Fähigkeiten des jeweiligen Users erkennen und den Schwierigkeitsgrad entsprechend anpassen.

Fast in der Zeit verloren gegangen: Laut SMS Power! gab es jahrelang überhaupt keine gesicherten Informationen zum AI Computer. Erst 2014 konnte man ein Gerät sowie jede Menge Software dazu ersteigern und sichten.

Auf dieser Basis hat die Gruppe dann einen Emulator entwickelt, mit dem auch andere in den Genuss dieser Retro-Perle kommen können. Da allerdings alles auf Japanisch ist, dürften sich die meisten doch schwertun, so richtig in die Künstliche Intelligenz einzutauchen.

Habt ihr schonmal von dem Sega AI Computer gehört?