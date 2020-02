Biomutant lebt! Neue Infos zum verschollenen Open World-Spiel

Lange haben wir uns gefragt, was aus Biomutant, dem Action-Rollenspiel von Entwickler Experiment 101 mit der Mischung aus Katze und Waschbär in der Hauptrolle, passiert ist. Eigentlich sollte das Spiel bereits 2018 erscheinen. Warum, wieso und weshalb daraus nichts wurde, blieb ungewiss. Vielerorts wurde sogar gemunkelt, ob das Spiel überhaupt noch erscheint.

Die gute Nachricht: Ja, es kommt. Die frohe Kunde wurde jetzt auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels geteilt.

Biomutant lebt!

Die Entwickler meldeten sich via Twitter nicht nur mit einem kurzen Lebenszeichen zu Wort, sondern gingen ausführlich auf den aktuellen Stand des Spiels ein. Auch die Sorgen der Fans wurden thematisiert. Hier ihr Statement:

Aktuell setzen die Entwickler laut eigener Aussage alles daran, dass Biomutant das beste Spiel wird, das sie je produziert haben. Darüber hinaus soll es so viel Spaß wie möglich machen. Man hoffe weiterhin auf den Support der Fans, auch in der finalen Entwicklungsphase.

"Wir wissen, dass sich viele von euch gefragt haben, ob sich Biomutant nach wie vor in der Entwicklung befindet. Lasst uns klarstellen, dass wir nie zuvor härter und fokussierter am Spiel gearbeitet haben als jetzt. "

Biomutant wird groß: Darüber hinaus gehen Experiment 101 nochmal auf die Herausforderungen und unvorhersehbaren Ereignisse der Spiele-Entwicklung ein. Interessant ist in diesem Abschnitt des Statements aber in erster Linie, dass Biomutant ordentlich an Umfang zu bieten hat. Der Einsatz sei bei einem Spiel mit den Ausmaßen, der Größe und Länge von Biomutant nämlich absolut nötig.

Kein Release-Datum: Wer jetzt aber durch das Statement Hoffnung auf den Hinweis der Veröffentlichung hatte, der wird sich noch ein wenig gedulden müssen. Man wolle sich erst zu einem Release äußern, wenn auch wirklich sichergestellt ist, dass dieser eingehalten werden kann. Sicherlich keine schlechte Idee.

Biomutant, das verschollene Spiel

Die Reise von Biomutant ist eine lange. Nach einem Leak im GamesMarkt-Magazin, wurde das Action-Rollenspiel bereits im August 2017 offiziell angekündigt und mutierte sofort zur großen Überraschung der Gamescom.

Neben dem kunterbunten Endzeit-Setting, war es vor allem die tierische Hauptfigur, die bei vielen Spielern das Interesse weckte. Wer will schon nicht eine Mischung aus Katze und Waschbär spielen, die eine riesengroße Klinge in der Hand hält und verrückte Monster bekämpft?

2018 machte Hoffnung: Gut ein halbes Jahr nach der Ankündigung bekamen wir gleich zwei sehr vielversprechende Trailer zu sehen. Zum einen den sehr umfangreichen Charakter-Creator, zum anderen ein Video über die Open World des Spiels, die vor Abwechslung scheinbar nur so strotze.

Obwohl all das schon recht cool aussah, erhielten wir dann trotz frischem Gameplay-Material zur Gamescom 2018, wo wir Biomutant sogar anspielen durften, die Info über die Release-Verschiebung des Spiels auf 2019.

Tja und dann, dann wurde es still um Biomutant. So still sogar, dass nicht nur wir, sondern auch ihr in der Community euch gefragt habt, ob das Spiel mittlerweile überhaupt noch erscheint. Da das ganze Konzept des Action-RPGs samt tierischem Helden aber wirklich sehr vielversprechend aussieht, sind wir jetzt umso erleichterter, dass es sich nach wie vor in der Entwicklung befindet und scheinbar in den finalen Zügen steckt.

Hoffen wir, dass es die Erwartungen erfüllt und vielleicht sogar in den kommenden Monaten für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Freut ihr euch noch auf Biomutant?