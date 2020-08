Animal Crossing: Horror-Spiel versteckt im Trailer ein unerwartetes Easter Egg

Animal Crossing: New Horizons zählt zu den erfolgreichsten Spiele des Jahres und hat auch die Aufmerksamkeit anderer Marken sowie Videospiel-Entwicklern auf sich gezogen. Nach zwei Monaten haben Fans jetzt bei Blair Witch ein Easter Egg gefunden, das euch schaurige Kleidung in Animal Crossing beschert.

Design-Code versteckt im Trailer

Und zwar ist jemandem aufgefallen, dass im Launch Trailer der Switch-Version von Blair Witch ganz kurz folgendes zu sehen ist:

Dabei handelt es sich um einen Design-Code, den ihr in Animal Crossing eingeben könnt. Die Zeichenfolge lautet MO-DH4G-J23P-MW4R und verbirgt ein Profi-Design für einen Blair Witch-Hoodie. Wie ihr Designs eingebt und letztlich nutzt, verraten wir euch hier:

So sieht das Design aus: Habt ihr den Code eingegeben und das Design gespeichert, könnt ihr den Hoodie anziehen. Geht dafür in eurem NookPhone in die Design-App und wählt die Profi-Designs aus. Dort wartet jetzt euer neuer Blair Witch-Hoodie auf euch:

Das ist aber nicht das einzige Videospiel-Design, das ihr so bekommen könnt. Bei der Eingabe des Codes am Designtausch-Terminal wird auch der Code angezeigt für den Ersteller des Designs. Dieser lautet MA-0154-3389-6959.

Sucht ihr danach, findet ihr ein T-Shirt, das aus dem Indie-Action-Adventure Liberated stammt:

Wie hängen die Spiele zusammen? Blair Witch ist vom polnischen Entwickler Bloober Team und Liberated kommt von Atomic Wolf, die ebenfalls aus Polen sind. Ansonsten haben sie aber keinen Bezug zueinander. Ob das T-Shirt einfach nur ein Freundschafts-Deal war oder vielleicht auch in einem Trailer versteckt wurde, ist unklar.

Noch mehr coole Designs

Es gibt aber noch eine große Anzahl an weiteren Designs, die von Animal Crossing-Fans erstellt wurden. Erst vor kurzem zeigten wir euch, wie ihr euren Charakteren Verletzungen, Narben und vieles mehr anziehen könnt.

Hättet ihr gerne mehr Entwickler, die kleine Easter Eggs zu anderen Spielen verstecken?