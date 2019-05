Manchmal stößt man auf Geschichten, die einem das Herz erwärmen, vor denen man Respekt hat und bei denen man einfach froh ist, dass derjenige sie erzählt hat. So auch im Fall des Reddit-Nutzers SightlessKombat. Wie ihr bereits am Namen erahnen könnt, ist Sightless blind. Seine Beeinträchtigung hält ihn allerdings nicht davon ab seinem Hobby Videospiele nachzugehen. Die Erfahrung über sein neustes Spiel hat er jetzt im Internet geteilt.

Blinder Spieler beendet God of War

Dabei handelt es sich um das Action-Adventure God of War, das seit seinem Release im letzten Jahr viele PS4-Spieler begeistert hat. Wer das Spiel selbst gespielt hat, der weiß aber auch, dass manche Stellen recht knifflig sind. Nicht nur im Kampf ist Geschick gefragt, auch gilt es einige Rätsel zu lösen.

Umso erstaunlicher ist es, dass Sightless sich dieser Aufgabe gestellt und sie am Ende erfolgreich gemeistert hat.

Wie hat er das geschafft?

Ganz ohne Hilfe ist er nicht ausgekommen. So hatte er einen weiteren Spieler als eine Art Co-Pilot an seiner Seite, der ihn mit einem TITAN Two Controller-Adapter unterstützt hat.

So war es möglich, dass beide Spieler gleichzeitig in der Lage waren Kratos zu steuern. Sein Helfer konnte ihm so sagen, wo in der Welt sich Hindernisse befanden und ihn rechtzeitig warnen.

Als weitere Unterstützung diente ihm ein 5.1 Surround-System, um bestmöglich auf Geräusche in der Welt und Sprüche von Kratos und Atreus reagieren zu können.

Sehr angetan vom Spiel

Sightless sagt, dass er nun absolut verstehen kann, warum God of War so viele Preise gewinnen konnte. Er hat das Spiel in sein Herz geschlossen und "die Achterbahn der Emotionen", die einem die Geschichte bietet, sehr genossen.

Besonders lobt er auch den Soundtrack des Spiels, den er bereits vorab gekauft und auch während seines Durchgangs immer wieder gehört hat.

Wer sie noch nicht kennt, auf YouTube könnt ihr euch seit wenigen Tagen die Dokumentation "Raising Kratos" anschauen. In einem fast zweistündigen Video geben die Entwickler von Sony Santa Monica sehr interessante Einblicke in die Entstehung von God of War.