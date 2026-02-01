Neues Blizzard-Projekt klingt überraschend nach GTA – mit einem Fantasy-Twist

Blizzard könnte sich an ein Genre wagen, das man bislang eher mit Rockstar verbindet.

Stephan Zielke
01.02.2026 | 13:00 Uhr

Ein GTA mit Fantasy-Elementen? Kann so etwas funktionieren? Ein GTA mit Fantasy-Elementen? Kann so etwas funktionieren?

Das polnische Studio Elsewhere Entertainment, das zu Activision Blizzard gehört, arbeitet derzeit an einem bislang unangekündigten Open-World-Spiel. Hinweise darauf liefern mehrere Stellenausschreibungen – und die wecken unweigerlich Assoziationen zu Grand Theft Auto.

Ein Open-World-RPG mit klarer Vorlage

Konkrete Informationen zum Projekt sind noch rar, doch die Stellenausschreibungen zeichnen ein erstes Bild. Gesucht wird Personal für ein Open-World-Rollenspiel, das in einer modernen Stadt spielt. Genannt werden Verkehr, Fahrzeuge, Verfolgungsjagden sowie Schusswaffen, Nahkampf und Explosionen. Auch eine zumindest teilweise zerstörbare Spielwelt ist Teil des Konzepts.

Video starten 1:00 GTA Online bekommt neue Erweiterung "A Safehouse in the Hills"

Dazu kommen klassische Rollenspielsysteme wie Progression und Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung. Doch nicht alles klingt rein nach GTA. Denn das Projekt scheint einen interessanten Twist zu haben.

GTA trifft Magie und Monster

Der größte Unterschied zeigt sich beim Inhalt. Statt sich ausschließlich auf Verbrechen, rivalisierende Gangs und Polizeiverfolgungen zu konzentrieren, soll das Spiel laut den Ausschreibungen auch Magie und Monster enthalten.

Modernes Setting mit Fantasy und Magie? Vielleicht bekommen wir ja doch noch mal etwas in der Art von Saints Row. Modernes Setting mit Fantasy und Magie? Vielleicht bekommen wir ja doch noch mal etwas in der Art von Saints Row.

Ganz abwegig ist die Mischung nicht. Schon Titel wie Saints Row 4 haben gezeigt, das absurde Kräfte in einer offenen Welt Spaß machen können.

Auch ein Multiplayer-Modus ist Teil der aktuellen Pläne. Das Spiel soll also kein reines Singleplayer-Erlebnis werden. Ob der Entwickler hier auf eine offene Online-Sandbox nach Vorbild von GTA Online setzt oder ein anderes Multiplayer-Konzept verfolgt, ist bislang jedoch völlig offen.

GTA 6-Fans gehen aufs Ganze und sollen mit Drohnen vor Rockstars Bürogebäude herumgeflogen sein
von Linda Sprenger
Red Dead Redemption 2-Spieler findet nach über 7 Jahren mögliches GTA 6-Easter Egg im Spiel, das die Open World anteast
von Linda Sprenger
GTA 6 nicht auf Disc: Rockstar-Spiel erscheint angeblich erst einmal nur digital und der Grund liegt auf der Hand
von Linda Sprenger

Ein neues Studio mit erfahrenen Entwickler*innen

Elsewhere Entertainment wurde erst Mitte 2024 in Warschau gegründet. Laut offizieller Ankündigung arbeitet das Studio an der "Erschaffung einer neuen, storybasierten AAA-Reihe, die ein Genre neu definieren soll". Eine ambitionierte Aussage – vor allem in einem Genre, das unter anderem von Rockstar dominiert wird.

Trotz der kurzen Existenz setzt Activision Blizzard dabei offenbar auf erfahrene Entwickler*innen. Laut Unternehmensangaben haben Teammitglieder zuvor an Spielen wie The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Tom Clancy’s The Division und Far Cry gearbeitet.

Geduld gefragt

Mit der Studio-Gründung im Jahr 2024 und den aktuell laufenden Stellenausschreibungen dürfte das Projekt noch mehrere Jahre von einer Veröffentlichung entfernt sein. Bis dahin bleibt offen, ob Blizzard hier tatsächlich eine ernsthafte Alternative zu GTA schaffen will – oder ob am Ende doch ein ganz eigener Ansatz entsteht.

Hättet ihr Lust auf ein Fantasy-GTA?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Neues Blizzard-Projekt klingt überraschend nach GTA – mit einem Fantasy-Twist   1  

vor 38 Minuten

Neues Blizzard-Projekt klingt überraschend nach GTA – mit einem Fantasy-Twist
Animal Crossing-Fan präsentiert die Insel ihres Mannes - die ist derart blankpoliert, das alles vor Sauberkeit funkelt

vor 4 Stunden

Animal Crossing-Fan präsentiert die Insel ihres Mannes - die ist derart blankpoliert, das alles vor Sauberkeit funkelt
Baldurs Gate 3: Withers kann euch versteckte Waffen beschaffen, an die ihr sonst nicht kommt - wenn ihr einen Trick nutzt

vor 5 Stunden

Baldur's Gate 3: Withers kann euch versteckte Waffen beschaffen, an die ihr sonst nicht kommt - wenn ihr einen Trick nutzt
One Piece: Werbung zeigt, wie die Strohhüte als Schüler in unserer Zeit aussehen könnten – und Ace ist auch dabei

vor 7 Stunden

One Piece: Werbung zeigt, wie die Strohhüte als Schüler in unserer Zeit aussehen könnten – und Ace ist auch dabei
mehr anzeigen