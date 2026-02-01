Neues Blizzard-Projekt klingt überraschend nach GTA – mit einem Fantasy-Twist

Ein GTA mit Fantasy-Elementen? Kann so etwas funktionieren?

Das polnische Studio Elsewhere Entertainment, das zu Activision Blizzard gehört, arbeitet derzeit an einem bislang unangekündigten Open-World-Spiel. Hinweise darauf liefern mehrere Stellenausschreibungen – und die wecken unweigerlich Assoziationen zu Grand Theft Auto.

Ein Open-World-RPG mit klarer Vorlage

Konkrete Informationen zum Projekt sind noch rar, doch die Stellenausschreibungen zeichnen ein erstes Bild. Gesucht wird Personal für ein Open-World-Rollenspiel, das in einer modernen Stadt spielt. Genannt werden Verkehr, Fahrzeuge, Verfolgungsjagden sowie Schusswaffen, Nahkampf und Explosionen. Auch eine zumindest teilweise zerstörbare Spielwelt ist Teil des Konzepts.

Dazu kommen klassische Rollenspielsysteme wie Progression und Interaktionsmöglichkeiten mit der Umgebung. Doch nicht alles klingt rein nach GTA. Denn das Projekt scheint einen interessanten Twist zu haben.

GTA trifft Magie und Monster

Der größte Unterschied zeigt sich beim Inhalt. Statt sich ausschließlich auf Verbrechen, rivalisierende Gangs und Polizeiverfolgungen zu konzentrieren, soll das Spiel laut den Ausschreibungen auch Magie und Monster enthalten.

Modernes Setting mit Fantasy und Magie? Vielleicht bekommen wir ja doch noch mal etwas in der Art von Saints Row.

Ganz abwegig ist die Mischung nicht. Schon Titel wie Saints Row 4 haben gezeigt, das absurde Kräfte in einer offenen Welt Spaß machen können.

Auch ein Multiplayer-Modus ist Teil der aktuellen Pläne. Das Spiel soll also kein reines Singleplayer-Erlebnis werden. Ob der Entwickler hier auf eine offene Online-Sandbox nach Vorbild von GTA Online setzt oder ein anderes Multiplayer-Konzept verfolgt, ist bislang jedoch völlig offen.

Ein neues Studio mit erfahrenen Entwickler*innen

Elsewhere Entertainment wurde erst Mitte 2024 in Warschau gegründet. Laut offizieller Ankündigung arbeitet das Studio an der "Erschaffung einer neuen, storybasierten AAA-Reihe, die ein Genre neu definieren soll". Eine ambitionierte Aussage – vor allem in einem Genre, das unter anderem von Rockstar dominiert wird.

Trotz der kurzen Existenz setzt Activision Blizzard dabei offenbar auf erfahrene Entwickler*innen. Laut Unternehmensangaben haben Teammitglieder zuvor an Spielen wie The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk 2077, Destiny, Tom Clancy’s The Division und Far Cry gearbeitet.

Geduld gefragt

Mit der Studio-Gründung im Jahr 2024 und den aktuell laufenden Stellenausschreibungen dürfte das Projekt noch mehrere Jahre von einer Veröffentlichung entfernt sein. Bis dahin bleibt offen, ob Blizzard hier tatsächlich eine ernsthafte Alternative zu GTA schaffen will – oder ob am Ende doch ein ganz eigener Ansatz entsteht.

Hättet ihr Lust auf ein Fantasy-GTA?