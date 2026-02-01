Baldur's Gate 3: Withers kann euch versteckte Waffen beschaffen, an die ihr sonst nicht kommt - wenn ihr einen Trick nutzt

Was sich mit dieser Methode zum Umschmieden von Waffen wohl noch alles anstellen lässt?

Baldur’s Gate 3 bietet bereits eine ziemlich große Auswahl an Waffen, mit denen ihr eure Builds stärker machen könnt. Manch einem Fan reicht das aber nicht und sie finden Wege, um an besonders gut versteckte oder sogar “verbotene” Waffen zu kommen.



Dazu dürften wohl auch die “umgeschmiedeten” Waffen gehören. Mit einem merkwürdigen kleinen Trick kann der Verdorrte nämlich die Werte bestimmter Ausrüstungsgegenstände verändern.

Einige der seltensten Waffen im Spiel sind gar nicht legendär

YouTuber und BG3-Experte Toyhouze beschreibt genau diese Methode zum Umschmieden von Waffen jetzt in einem neuen Video. Dabei werden einige Ausrüstungsgegenstände deutlich stärker – andere wiederum verlieren sogar ihre Boni.

1:05:27 Baldur's Gate 3 ist DER Standard für RPGs - und wird es noch lange bleiben

Autoplay

Das “Königsmesser”-Schwert wird etwa von einer gewöhnlichen Waffe ohne besondere Eigenschaften zu einer sehr seltenen und bekommt zusätzliche Fähigkeiten: Neben einem Schadensbonus von plus 2 senkt sie auch den Wert, den ihr für einen kritischen Treffer braucht um 1 und würfelt zudem den Schaden neu aus, wenn er einen Wert von 2 oder weniger beträgt.

Damit wird die eigentlich langweilige Waffe direkt zu einer der besten Kurzschwerter im Spiel. Obendrein ist sie auch direkt das Zehnfache wert. Wir haben es mit dem Königsmesser selbst einmal ausprobiert und können bestätigen, dass es klappt.

Den “Undead Slayer Crossbow” kann man wohl sogar ausschließlich über diese Methode bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. TikTok-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von TikTok angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum TikTok-Inhalt

Und wie geht das Ganze jetzt? Dreh- und Angelpunkt des Tricks sind dabei die Mietlinge, die ihr beim Verdorrten anheuern könnt. Rüstet den Gegenstand, den ihr umschmieden wollt, einfach bei einem Mietling aus und entlasst ihn daraufhin beim Verdorrten.

Direkt im Anschluss heuert ihr den gleichen Mietling erneut an. Unter seiner Ausrüstung sollte sich jetzt die neue Waffe oder Ausrüstung befinden.

Aber Vorsicht: Nicht jede Waffe oder Ausrüstung lässt sich auf diese Weise umschmieden, auf manche Gegenstände hat die Prozedur schlicht keinen Effekt. Andere Ausrüstungsteile werden dadurch sogar schlechter, weil sie besondere Eigenschaften verlieren. Passt also genau auf, wenn ihr mit dem Umschmieden herumexperimentieren wollt.

Kanntet ihr diesen kleinen Trick bereits?