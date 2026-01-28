Red Dead Redemption 2-Spieler findet nach über 7 Jahren mögliches GTA 6-Easter Egg im Spiel, das die Open World anteast

Ein Red Dead Redemption 2-Spieler hat nach Jahren ein mögliches GTA 6-Easter Egg gefunden.

Im November 2026 klemmen wir uns in GTA 6 hoffentlich endlich hinter das Steuer eines schicken Sportwagens und brausen durch die sonnendurchfluteten Straßen durch Vice City oder erkunden die lebendigen Umgebungen von Leonida.



Und wie ein Fan jetzt herausgefunden hat, existiert der fiktive US-Bundesstaat auch in Red Dead Redemption 2 – zumindest in den Files des 2018 veröffentlichten Western-Abenteuers (via Dexerto).

Leonida in Red Dead 2-Files gefunden

Was wurde konkret entdeckt? "GameRoll", ein YouTuber spezialisiert auf Rockstar Games-Titel, hat in den Dateien von Arthur Morgans Open World-Abenteuer herumgeschnüffelt und dort ungenutzte Namen für Boote im Spiel entdeckt. Darunter wurde auch eine mögliche Anspielung auf GTA 6 gefunden, die Rockstar womöglich all die Jahre vor uns versteckt hielt.

1:51:10 Ein Jahr vor Release: Die GTA 6-Analyse – Das erwarten wir vom Hype-Titel

Autoplay

Neben "Emily Bell" und "The Isabella" sollte ein Boot laut Dateien offenbar "The Leonida" getauft werden. Na, klingelt's? Richtig, Leonida ist – wie eingangs schon erwähnt – der bereits bestätigte, von Florida inspirierte US-Bundesstaat, in dem GTA 6 angesiedelt ist und wo auch Vice City liegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Ob Rockstar mit "The Leonida" tatsächlich schon GTA 6 in RDR 2 anteasen wollte, oder ob das Unternehmen den Namen erst später zur Inspiration für die Benennung der Spielwelt des kommenden Action-Abenteuers heranzog, ist allerdings unklar. Schreibt auch "GameRoll" selbst. Eine coole Entdeckung ist es allemal.

Einem Gerücht zufolge, das im Mai 2025 die Runde machte, soll sich GTA 6 aber bereits seit 2018 in Entwicklung befinden. Vielleicht hatte Rockstar mit dem versteckten Boots-Namen in den Dateien des Western-Abenteuers also ja wirklich ursprünglich einen kleinen Teaser im Sinn.

GTA 6 soll – Stand jetzt – am 19. November 2026 für die PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version des kommenden Open World-Spiels hat Rockstar bislang nicht bestätigt.

Neuesten Gerüchten zufolge soll GTA 6 zum Launch zunächst einmal nur digital erscheinen. Eine physische Version soll demnach später aufschlagen, weil Rockstar damit angeblich Leaks verhindern will. Offiziell bestätigt ist das aber nicht.

Wie vertreibt ihr euch eigentlich die Wartezeit auf GTA 6? Stattet ihr bis dahin Red Dead Redemption 2 vielleicht noch einmal einen Besuch ab?