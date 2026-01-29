Dreiste GTA 6-Fans haben angeblich versucht, mit Drohnen und gefälschten Ausweisen bei Rockstar einzubrechen, um Gameplay zu erhaschen

Einem bekannten Journalisten zufolge sollen GTA 6-Fans versucht haben, Drohnen über Rockstars Bürogebäude fliegen zu lassen oder mit gefälschten Ausweisen hineinzugelangen.

Linda Sprenger
29.01.2026 | 08:11 Uhr

GTA 6-Fans haben angeblich in der Vergangenheit schon mehrmals Grenzen überschritten. GTA 6-Fans haben angeblich in der Vergangenheit schon mehrmals Grenzen überschritten.

Anfang dieser Woche machte das Gerücht die Runde, dass Rockstar GTA 6 am 19. November 2026 zunächst nur digital veröffentlichen soll. Eine physische Version des Vice City-Abenteuers kommt angeblich später, weil der Entwickler Leaks im Launch-Zeitraum verhindern will.

Genau das unterstreicht ein bekannter Gaming-Journalist jetzt noch einmal mit einem dicken Rotstift. Rockstar wolle Leaks tunlichst vermeiden – auch weil Fans unberechenbar seien und einige Menschen in der Vergangenheit ernste Grenzüberschreitungen begangen haben sollen, um vorab GTA 6-Material erhaschen zu können.

Drohnen und gefälschte Ausweise – wenn GTA-"Heists" real werden

Wie der neuseeländische Journalist und Game Dev-Interviewer Reece "Kiwi Talkz" Reilly auf X/Twitter schreibt, glaube er "zu 100%" an das Gerücht, dass Rockstar zwecks Bekämpfung von Leaks zunächst auf eine physische Version von GTA 6 verzichten soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

"GTA ist heute ein viel größeres Monster als zum Launch von GTA 5, und ich würde mein ganzes Geld darauf wetten, dass das Spiel frühzeitig leaken würde, wenn es physische Datenträger geben würde", so Reilly. Es gebe einige Fans, die "zu 100 % in Einzelhandelsgeschäfte und Produktionsstätten einbrechen würden, um Discs zu stehlen", fährt der Journalist fort. Und bereits in der Vergangenheit habe es unschöne Vorfälle gegeben.

Video starten 17:29 Das Rockstar-Erbe: Das muss GTA 6 erstmal schaffen!

Reilly hat im Laufe seiner Karriere nach eigenen Angaben über 150 Spieleentwickler*innen interviewt. Von Rockstar-Mitarbeitenden habe er gehört, dass einige Menschen wohl schon versucht hätten, mit gefälschten Ausweisen in Rockstars Bürogebäude zu gelangen oder seien mit Drohnen außen entlang geflogen, um Aufnahmen von GTA 6 zu machen:

Über die Jahre habe ich Geschichten von Rockstar-Entwicklern gehört, in denen es um nutty [sic!] Fans ging, die versucht haben, in ihre Gebäude zu gelangen – von gefälschten Ausweisen bis hin zu Drohnen, die vor Fenstern flogen, um Bilder oder Videos zu machen.

GTA 6-Fans nerven Rockstar wohl so sehr, dass das Wort auf Twitch gesperrt wurde
von David Molke
GTA 6-Fans nerven Rockstar wohl so sehr, dass das Wort auf Twitch gesperrt wurde
Explosion bei Rockstar: Feuerwehreinsatz bei GTA 6-Entwickler - das ist bekannt
von Dennis Müller
Explosion bei Rockstar: Feuerwehreinsatz bei GTA 6-Entwickler - das ist bekannt

Release und Plattformen: Grand Theft Auto 6 soll am 19. November 2026 für die PS5 und die Xbox Series X/S auf den Markt kommen. Ob der Action-Titel zum Launch nur digital erscheint oder doch direkt eine physische Version erhält, bleibt allerdings weiterhin unklar.

Reilly mag mit seinen Aussagen zwar unterstreichen, dass Rockstar beim GTA 6-Launch auf höchste Sicherheitsmaßnahmen setzen dürfte, ein "Digital Only-Launch" des Open World-Spiels bleibt aber weiterhin ein Gerücht.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
GTA 6 - Grand Theft Auto 6

GTA 6 - Grand Theft Auto 6

Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 57 Minuten

Dreiste GTA 6-Fans haben angeblich versucht, mit Drohnen und gefälschten Ausweisen bei Rockstar einzubrechen, um Gameplay zu erhaschen

vor 23 Stunden

Red Dead Redemption 2-Spieler findet nach über 7 Jahren mögliches GTA 6-Easter Egg im Spiel, das die Open World anteast

vor 2 Tagen

GTA 6 nicht auf Disc: Rockstar-Spiel erscheint angeblich erst einmal nur digital und der Grund liegt auf der Hand

vor einer Woche

Explosion bei Rockstar: Feuerwehreinsatz bei GTA 6-Entwickler - das ist bekannt

vor 2 Wochen

GTA 6-Mitarbeitende werden wegen angeblicher Leaks gefeuert, jetzt leakt ausgerechnet der Prozess neue Infos
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Fallout 3-Spieler schafft es, als Kind aus Vault 101 zu flüchten und kämpft sich mit Partyhut durchs Ödland   4     1

vor 41 Minuten

Fallout 3-Spieler schafft es, als Kind aus Vault 101 zu flüchten und kämpft sich mit Partyhut durchs Ödland
Dreiste GTA 6-Fans haben angeblich versucht, mit Drohnen und gefälschten Ausweisen bei Rockstar einzubrechen, um Gameplay zu erhaschen

vor 54 Minuten

Dreiste GTA 6-Fans haben angeblich versucht, mit Drohnen und gefälschten Ausweisen bei Rockstar einzubrechen, um Gameplay zu erhaschen
ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party

vor einer Stunde

ARC Raiders hat jetzt einen 1v3-Modus, der besonders gefährlich sein soll - statt zu kämpfen, feiern die Spieler darin aber einfach eine friedliche Party
Die Macher von Battlefield 6 mögen keine Camper, deshalb haben sie einen Knopf eingebaut, um sie auf die gemeinste Art und Weise ins Gras beißen zu lassen

vor 2 Stunden

Die Macher von Battlefield 6 mögen keine Camper, deshalb haben sie einen Knopf eingebaut, um sie auf die gemeinste Art und Weise ins Gras beißen zu lassen
mehr anzeigen