One Piece: Werbung zeigt, wie die Strohhüte als Schüler in unserer Zeit aussehen könnten – und Ace ist auch dabei

Sogar als Schüler kann Zorro seinen Drei Schwert-Stil nicht lassen – in diesem Fall wohl eher Drei Stifte-Stil. (Bild: Nissin Foods / Shueisha)

One Piece hat uns schon einige schöne, intensive und emotionale Geschichten erzählt. Stellt euch nun vor, diese Geschichten wunderschön gezeichnet und episch animiert ausgerechnet in einem alternativen High-School-Universum zu erleben – was nach einem Fiebertraum klingt, ist in insgesamt vier Werbespots von Nissin Foods Realität geworden.

Update am 1. Februar 2026: Wir haben den Artikel textlich angepasst, den Trailer zur Elban-Arc hinzugefügt und noch einmal hochgezogen.

Ruffy und Co. drücken die Schulbank

Die Werbekampagne mit dem Namen “Hungry Days“ ist mittlerweile über vier Jahre alt und hat schon direkt bei ihrer Veröffentlichung Fans mit großen Augen zurückgelassen. Wenn ihr die insgesamt vier Werbespots verpasst habt, dann können wir euch einen Blick darauf nur empfehlen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Spots sind in insgesamt vier Sagas aufgeteilt: der Zorro-, Nami-, Vivi- und der Kampf am Marineford – nur als Sportevent. Sie zeigen jeweils wichtige Momente der Charaktere, allerdings in einem idyllischeren Setting.

Übrigens ging das Crossover noch einen Schritt weiter. Im Original-Stil von Oda können wir die drei selbsternannten Brüder Ruffy, Sabo und Ace im Rahmen von “Hungry Days“ wieder vereint betrachten:

Ace entkommt selbst als Schüler nicht seinem vorgeschriebenen Schicksal und wird im Sportevent, das der Schlacht am Marineford nachempfunden ist, von Akainu geschlagen. Dabei stellt das Sportevent bis auf das kleinste Detail jeden wichtigen Kampf in der Arc nach – mit der Ausnahme, dass Ace hier nicht stirbt.

Zorro verliert auch in den Werbespots im Schwertkampf-Sportturnier gegen Mihawk. Nach seiner Niederlage können wir ihn dabei beobachten, wie er neben der Schule hart für den nächsten Wettkampf trainiert.

Nami beschäftigt sich hingegen mit einem alten Bekannten aus dem Anime. Sie arbeitet neben der Schule für Arlong und wie im One Piece-Anime, behandelt er sie alles andere als gut. Bekannte Handlungsstränge werden bei “Hungry Days“ also nochmals neu interpretiert.

Wenn ihr euch lieber mit dem Originalwerk beschäftigen wollt, dann werft einen Blick in die zukünftige Elban-Arc:

0:30 One Piece enthüllt ersten Trailer zur kommenden Elban-Arc im April und zeigt die Strohhüte in neuen Klamotten

Autoplay

So gerne wir die einzelnen Sagas der Instant-Nudel-Werbung bestaunen, ein absolutes Highlight, damals wie auch heute, ist es immer noch, die Werbespots zu pausieren und nach einzelnen Charakteren darin zu suchen. Da würde der eine oder andere Fan vielleicht auch den menschlichen Chopper erspähen.

Auch wenn die Strohhutpiraten im Rampenlicht stehen, so gibt es zahlreiche Cameo-Auftritte von weniger prominenten Charakteren. Habt ihr zum Beispiel den Supernova Capone Bege mit seiner Ehefrau Charlotte Chiffon in Arlongs Restaurant erspähen können?

Welchen Cameo-Auftritt findet ihr am coolsten?