Bloodborne trifft auf Metroidvania - Dieses Spiel sieht nach einem perfekten Soulslike für die Switch aus

Habt ihr Elden Ring durchgespielt und Blut geleckt? Oder seid ihr vielleicht schon eingefleischte Souls-Fans und sucht nach einem coolen Titel für die Switch? Dann dürfte euch The Last Faith interessieren. Das Metroidvania im Retro-Stil quillt vor Bloodborne-Vibes fast über und erscheint außerdem auch für alle anderen gängigen Plattformen.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

Coole Bloodborne-Alternative für die Switch

Darum geht es: Die Steam-Seite von The Last Faith beschreibt den Titel als "unheilige Allianz aus Metroidvania und Soulslike". Grabsteine, verlassene Kutschen, verschlungene Baumstämme, Villen mit hölzerner Wandtäfelung und Gewitterstürme - Unser Weg führt in diesem Spiel durch düstere Levels, in denen wir uns einer Vielzahl an fiesen Gegnern stellen müssen.

In den Trailern zu sehen sind werwolfartige Monster, Vampire, natürlich auch mutierte Hunde, und menschliche Gegner, die an die Jäger aus Bloodborne erinnern. Aber was wäre ein Soulslike ohne riesige Bosse? Auch auf diese bekommen wir einen kleinen Vorgeschmack. Eine überdimensionierte Fledermaus oder mehrköpfige Schlange gefällig?

Um mit der wilden Meute kurzen Prozess zu machen, steht uns ein breit gefächertes Arsenal aus Nahkampf-, Feurwaffen und Arkanzaubern zur Verfügung. Dabei geht es blutig zur Sache. Bei den Exekutionen werden schon mal Flügel ausgerissen, sodass die rote Suppe nur so spritzt.

Mehr zu Soulslikes:

Dazu kommt der Platforming-Aspekt. Wir müssen über Abgründe hinwegspringen und dabei auf unser Timing achten, um nicht mit Fallen zu kollidieren und uns an Absätzen hochziehen. Erkundung soll außerdem in dem schicken Pixel-Spiel eine wichtige Rolle spielen.

The Last Faith soll noch 2022 für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC erscheinen. Das Projekt wurde über Kickstarter finanziert.

Samara Summer Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass ich Bloodborne liebe und von dem Spiel einfach nicht genug kriegen kann. Zudem bin ich auch hübscher Retro-Grafik nicht abgeneigt, da ich schon in den 90ern gezockt habe und sofort nostalgische Gefühle bei mir aufkommen.



Besonders interessiert mich The Last Faith für die Switch. Ich besitze nur die Switch Lite als Konsole für draußen und unterwegs und bin immer auf der Suche nach Titeln, die gut für den Handheld-Modus geeignet sind. Darum ist dieses Soulslike für mich direkt für den Zweck vorgemerkt.

Wie gefällt euch The Last Faith auf den ersten Blick? Habt ihr Bock auf das Spiel?