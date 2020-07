Bloodborne trifft auf Zelda: Yarntown ist kostenlos & sieht fantastisch aus

Als vor wenigen Monaten Gerüchte über eine PC-Version von Bloodborne die Runde machten, hatten wir zugegebenermaßen weniger an diese Entwicklung gedacht. So fehlt zwar bis heute jede offizielle Spur auf eine Portierung, allerdings können wir in Yarntown das Rollenspiel-Meisterwerk von Entwickler From Software in liebevoller Pixel-Optik in Teilen nachspielen.

Was ist Yarntown? Das Indie-Projekt von Entwickler Max Mraz ist eine fantastische Hommage an den PS4-Ausflug nach Zentral Yharnam. Nicht nur fühlt man sich beim Look sofort an den Start-Schauplatz aus Bloodborne erinnert, auch haben es die Bosskämpfe gegen die Kleriker-Bestie und Pater Gascoigne in die Umsetzung geschafft.

Wie das Spiel aussieht, könnt ihr hier im Let's Play des YouTube-Kanals Alpha Beta Gamer sehen:

Wie es Mraz in einem Tweet beschreibt, erinnert das Gameplay stark an die alten Teile der The Legend of Zelda-Reihe - und ist trotz Lebens-und Ausdauer-Leiste im Gegensatz zum Original nicht ganz so erbarmungslos und recht einfach gehalten. Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

"Ihr startet das Spiel im Traum des Jägers, in den ihr zurückkommt, um eure Waffen zu verbessern. Von hier aus geht es in die Straßen von Zentral Yharnam."

Hier könnt ihr Yarntown kostenlos herunterladen: Wollt ihr euch das wirklich tolle Projekt von Mraz genauer anschauen, müsst ihr dafür noch nicht einmal etwas bezahlen. Das Spiel steht auf der Seite Itch.io zum kostenlosen Download (34 MB) bereit. Hier erfahrt ihr auch mehr zur Steuerung.

Kommt Bloodborne noch auf PC?

Diese Frage haben sich unsere Kollegen von der GameStar gestellt. Wollt ihr mehr darüber wissen, schaut gerne bei ihnen vorbei. Den entsprechenden Artikel haben wir euch hier verlinkt:

Wie gefällt euch das Pixel-Bloodborne und werde ihr mal in Yarntown reinspielen?