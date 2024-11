Der 3. Dezember wird wohl wichtig für PS5-Fans: Die Bloodborne-Server gehen genau dann offline und viele hoffen mal wieder auf eine Neuauflage

Lady Maria wartet schon ziemlich lange auf Neuigkeiten.

Kürzlich haben die Gerüchte um ein Dark Souls 3 Remaster die Gemüter der Bloodborne-Fans erneut erhitzt. Die Community, die seit Jahren so laut nach einer Neuauflage, einem PC-Port oder neuen Spiel schreit, wie kaum eine andere, konnte es nicht fassen, dass nun ein neueres FromSoftware-Spiel vorher dran sein sollte.

Eventuell können begeisterte Jäger*innen sich aber schon bald wieder beruhigen, denn es gibt neue Hinweise darauf, dass sich in Yharnam bald doch was tun könnte. Die Nachricht über einen Serverdown ist im Spiel aufgetaucht – und das Datum wirkt verdächtig.

Bloodborne-Neuauflage – Womöglich könnte es endlich eine Ankündigung geben

Wer Bloodborne aktuell startet und Onlinedienste via PS Plus nutzt, bekommt aktuell ein Nachrichtenfenster, das Wartungsarbeiten ankündigt. Zu lesen ist da, dass die Server für Wartungsarbeiten offline gehen.

Hier seht ihr die Nachricht.

Innerhalb eines kleinen Zeitfensters sind dann Online-Features nicht verfügbar, was die wenigsten Commmunity-Mitglieder ernsthaft stören dürfte. Schließlich nehmen diese sowieso eine untergeordnete Rolle ein und sorgen beispielsweise nur dafür, dass wir uns Hilfe von anderen Spieler*innen bei Bossen holen können, was viele Fans gar nicht nutzen dürften.

Viel interessanter ist die Frage, warum die Server des neun Jahre alten Spiels gewartet werden. Da liegt die Vermutung nahe, dass eine Ankündigung bevorsteht und diese Spekulation wird durch das Datum der Downtime gestärkt.

Warum der 3. Dezember gerade in aller Munde ist

Nach deutscher Zeit sind die Server am 4. Dezember in den frühen Morgenstunden zwischen 5 und 9 Uhr nicht verfügbar. In anderen Zeitzonen fällt das Datum allerdings auf den 3. Dezember. In Eastern Standard Time (EST) ist es beispielsweise 11 Uhr nachts am 3. Dezember bis 3 Uhr morgens am 4. Dezember.

Und ausgerechnet für den 3. Dezember wird aktuell ein PlayStation-Showcase gemunkelt.

Viele Fans hoffen daher jetzt, bei einem möglichen PlayStation Showcase Neuigkeiten zu Bloodborne zu hören: Egal, ob Remake, Remaster mit 60 fps, PC Port oder Fortsetzung – die Community würde sicherlich alles davon feiern.

Zu Sony und FromSoftware gibt es aktuell übrigens noch weitere spannende Neuigkeiten:

Gerüchte zu neuen Bloodborne-Projekten tauchen so regelmäßig alle paar Wochen bis Monate auf, dass wir fast schon die Uhr danach stellen können und erweisen sich bisher stets als eine neue Enttäuschung für Fans.

Hier könnt ihr euch noch mal den damaligen Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters anschauen:

0:46 Bloodborne - Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters - Launch-Trailer zur Erweiterung The Old Hunters

Autoplay

Ihr solltet natürlich auch die aktuellen Spekulationen mit Vorsicht genießen. Schließlich wurde weder der Showcase offiziell bestätigt, noch können wir mit Sicherheit sagen, was mit der Serverwartung bezweckt wird. Die neuen Infos basieren dieses Mal zwar nicht nur auf Insiderquellen, trotzdem solltet ihr eure Hoffnungen nicht zu hoch ansetzen.

Was glaubt ihr, hat es mit diesem Serverdown auf sich? Denkt ihr, Sony und FromSoftware erfüllen endlich die Fanswünsche? Oder seid ihr schon zu oft von Gerüchten und Spekulationen enttäuscht worden?