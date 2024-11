Bloodborne aus der Iso-Perspektive sieht aus wie das perfekte Diablo und wir wollen es jetzt haben

Alle alten Jäger*innen aufgemerkt: Hier bekommt ihr ein Bloodborne-Projekt im Diablo-Stil zu sehen.

Bloodborne setzt auf flotte Kämpfe und ein aggressives Vorgehen, unter anderem auch mit Schusswaffen. Das würde sich aus einer anderen Perspektive doch sicherlich auch ganz gut machen und wer da an Diablo und Konsorten denkt, ist gar nicht so schief gewickelt. Es gibt davon zwar bisher nur einen inoffiziellen Prototypen, der sieht aber schon richtig, richtig cool und spaßig aus.

Bloodborne aus der Diablo-Perspektive? Her damit!

Darum geht's: Bloodborne zählt zu den beliebtesten From Software-Titeln und genießt nicht nur aufgrund seiner Mechaniken Kultstatus. Auch der Look, Vibe und das ganze Drumherum bleiben einzigartig. Dementsprechend können auch technisch begabte Fans einfach nicht ihre Finger von dem Spiel lassen und verpassen ihm immer mal wieder einen neuen Anstrich.

Nachdem wir unter anderem schon (fast) ein Bloodborne-Kartspiel bekommen hätten, schickt sich jetzt das nächste Fan-Projekt an, die Massen zu begeistern. Das heißt im Klartext, dass sich der 3D-Animator Maxime Foulquier den PS4-Titel zur Brust genommen und einer Generalüberholung unterzogen hat.

Auch aus dieser Perspektive ein Kracher: Das Bloodborne Top Down Arena genannte Projekt sieht schlichtweg fantastisch aus und folgt einem simplen Prinzip. Es beantwortet die Frage, wie sich Bloodborne wohl aus der Iso-Perspektive und als Arena-Kampfspiel zocken würde. Die Antwort lautet offenbar: Extrem spaßig und beeindruckend anzuschauen. Aber am besten seht ihr es euch einfach selbst an:

Das kommt dann auch entsprechend gut an: In den Kommentaren überschlagen sich die Bloodborne-Fans geradezu vor Begeisterung und drücken ihre Wünsche danach aus, dieses Projekt irgendwann als komplettes Spiel zocken zu dürfen.

"Heilige Scheiße, das sieht fantastisch aus!"

Aber die Sache hat einen Haken: Wie wir alle wissen, wurde das letzte Bloodborne-Fanprojekt auf Wunsch von Sony komplett eingestampft beziehungsweise mussten sämtliche Verweise auf das Vorbild entfernt werden. Positiv und traurig zugleich: Das kann diesem Spiel hier nicht passieren, weil der Urheber gar nicht erst beabsichtigt, es irgendwann auf Steam zu veröffentlichen.

Was tragischerweise also bedeutet, dass wir diesen Bloodborne-Ableger wohl nie als fertiges Spiel in die Finger bekommen werden. Aber vielleicht kommt die Idee ja bei irgendwelchen Menschen in den Chefetagen an, die dafür verantwortlich sind, das Ganze doch noch Wirklichkeit werden zu lassen. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Was sagt ihr zu diesem kurzen Einblick in ein Bloodborne à la Diablo? Wie gefällt euch das Video und die Idee?