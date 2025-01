Bloodborne in 4K und 60 FPS: Dieses Fan-Projekt zeigt, was wir uns alle von Sony wünschen

Bloodborne läuft selbst auf einer PS5 nicht ganz ruckelfrei, aber eine "PC-Version" macht gewaltige Fortschritte.

Wenn es eine Sache gibt, die sich From Software-Fans auf der ganzen Welt sehnlichst wünschen, dann ist es ein Remaster oder Remake zu Bloodborne. Der Titel lässt sich nämlich selbst auf der PS5 Pro starrköpfigerweise immer noch in nur 30 FPS spielen, eine Neuauflage hat Sony bisher nicht angekündigt. Alles muss man also selber machen! – dachten sich Fans und haben sich den Souls-Hit für 4K, 60 FPS und zusätzliche Grafikeffekte zurechtgemoddet.

Bloodborne kann per Emulator auf dem PC gespielt werden – in bis zu 4K und mit 60 FPS

Darum geht's: Bloodborne zählt zweifellos zu den besten Spielen aus dem Hause From Software, ist technisch aber alles andere als fehlerfrei. Das ursprünglich für die PS4 veröffentlichte Spiel läuft leider nur mit schwankenden 30 FPS und dementsprechend warten Fans schon eine kleine Ewigkeit auf eine Neuauflage. Die PS5- und PS5 Pro-Veröffentlichungen haben daran auch nichts geändert.

Rettung gibt es dank zahlreicher Fans, die sich zusammengetan haben, um Bloodborne endlich in der Version spielbar zu machen, die der Titel verdient hat. Sie haben dabei großen Erfolg gehabt, wie ein Digital Foundry-Video jetzt lang und breit erklärt.

Endlich in bis zu 4K und 60 FPS spielbar: Dank eines Durchbruchs mit dem PS4-Emulator "shadPS4", der PS4-Titel auf dem PC spielbar macht, kann Bloodborne endlich in dem Glanz erstrahlen, der dem Spiel eigentlich gebührt. Soll heißen: Ihr könnt das Spiel jetzt nicht nur endlich in höheren Framerates und höherer Auflösung spielen, sondern auch nach Herzenslust modden.

So sieht das Ganze dann aus (Spoiler-Alarm: Fantastisch!):

Die PC-Fassung bietet aber noch mehr: Es gibt eine ganze Reihe an zusätzlichen Features, die mithilfe der Emulation und Mods in Bloodborne eingefügt werden konnten. Beispielsweise habt ihr jetzt die Chance, Bloodborne mit verbesserten Schattenwürfen, besserer Beleuchtung, ohne Motion Blur und sogar einer richtigen Kantenglättung zu spielen.

Ganz perfekt ist die Bloodborne-Emulation aber noch nicht: Zwar kann das Spiel in 1440p oder 4K für ein paar Minuten gespielt werden, stürzt dann aber ab.

Außerdem werden nicht durchweg 60 fps in 1080p gehalten, in rechenintensiven Situationen oder sobald die Spielumgebung geladen wird, kommt es zu Rucklern. Abseits einer gemoddeten PS5 und einigen Änderungen am Spiel, ist es aber die derzeit wohl beste Variante, das Spiel zu erleben.

Und was nicht ist, kann ja noch werden: Der Fortschritt bei der Optimierung von shadPS4 ist in den vergangenen Wochen wirklich rasant vorangeschritten – wer weiß, wie das Spiel in ein paar Monaten auf dem PC läuft.

Wie legal ist das? Emulatoren bewegen sich seit jeher in einer gesetzlichen Grauzone. Sie selbst sind grundsätzlich kein Problem, werden damit Raubkopien abgespielt, macht ihr euch jedoch strafbar. Denn die Anfertigung, der Erwerb, der Verkauf und die Verbreitung von Raubkopien ist illegal und wird mit bis zu drei Jahren Freiheitsentzug bestraft.

Nutzt ihr hingegen euer eigenes PS4-Original, ist es rechtlich eher unbedenklich beziehungsweise handelt es sich grundsätzlich erst einmal um kein Vergehen, das bisher juristisch aufgearbeitet wurde. Ein offizielles PC- oder PS5-Remaster wäre wohl auch der deutlich bessere Weg, um den Fans das zu geben, was sie so gern hätten – das würden sie Sony und From Software ganz sicher aus den Händen reißen.

