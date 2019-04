Die große Enthüllung von Borderlands 3 wurde nicht nur von ersten Details und Gameplay-Szenen zum Spiel begleitet, sondern auch von zahlreichen Easter Eggs, die Fans entdeckt haben. So verbargen sich beispielsweise SHIFT-Codes in der Ankündigung, die Borderlands 2-Spielern wertvolle Lootboxen öffnen ließen.

Es gibt noch immer Borderlands 3-Geheimnisse zu lüften

Wer aber gedacht hat, dass mittlerweile alle Geheimnisse gefunden wurden, hat sich offenbar geschnitten. In der Bekanntgabe, dass am 1. Mai 2019 die nächste Gameplay-Enthüllung von Borderlands 3 ansteht, merkten die Entwickler von Gearbox Software an, dass Fans etwas übersehen haben.

Wie groß wird Borderlands 3?

Gearbox-Chef mit Andeutungen zur Map-Größe

Wonach genau wir suchen sollten, verrieten die Borderlands-Macher zwar nicht, aber es gibt zumindest einen Hinweis:

Es steckt im Cover-Artwork von Borderlands 3.

"In den letzten Wochen schwirrten viele interessante Borderlands 3-Theorien durch die Gegend, die teilweise recht akkurat waren und auf Analysen der Gameplay-Trailer basieren. Ein paar von euch haben sogar verstecke Codes geknackt… Aber noch habt ihr nicht alle entdeckt. Wir zeigen euch einfach mal dieses Bild als Hinweis; vielleicht schaut ihr ja noch einmal drauf. "

Hier geht es zur hochaufgelösten Version des Covers.

Viel Spaß beim Suchen!

Borderlands 3

Alle Infos zum verrückten Loot-Shooter in der Übersicht

Wann gibt es Gameplay zu Borderlands 3?

Am 1. Mai um 19 Uhr deutscher Zeit sollen weitere Gameplay-Details zu Borderlands 3 in einem Livestream enthüllt werden. Verfolgen könnt ihr den Stream entweder über die offizielle Website des Spiels oder auf dem dazugehörigen Twitch-Kanal.

Auf eine 30-minütige Präsentation seitens der Entwickler folgen dann zahlreiche Live-Streamer, die von Gearbox Software die Möglichkeit bekommen werden, Borderlands 3 zu spielen und ihrer Community vorzustellen.

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC.