Morgen, dem 1. Mai 2019, ist es endlich soweit und Gearbox Software will den offiziellen Gameplay-Reveal von Borderlands 3 starten. Um 19 Uhr deutscher Zeit dürfen jede Menge Streamer und YouTuber mit echten Spielszenen aus dem heißerwarteten Loot-Shooter online gehen und wir erfahren, wie sich Borderlands 3 im Vergleich zu den Vorgänger spielen wird.

So sieht Borderlands 3 in Aktion aus

Erstes, "echtes" Gameplay: Auf eine schräge Art und Weise hat es aber schon jetzt ein erster Gameplay-Clip ins Netz geschafft - und wir können uns vorab etwa 26 Sekunden echte Borderlands 3-Spielszenen anschauen.

Zu sehen ist das User Interface und wie ein Spieler zwei Loot-Kisten öffnet und sich Waffen unterschiedlicher Seltenheit anschaut.

Ganz besonders interessant ist auch die Einführung eines "Item Scores", also einem Meta-Wert, der ähnlich wie bei anderen Loot-Shootern wie Destiny 2 oder The Division 2 die übergeordnete Qualität unseres Loadouts angibt.

War es Absicht? Noch sind sich Fans aber nicht einig, ob das Video wirklich als Leak zählt oder nicht vielleicht doch absichtlich platziert wurde. Darauf gestoßen ist die Community nämlich über offizielles Borderlands 3-Material.

Borderlands 3

Microsoft Store listet Crossplay als Feature & löscht es wieder

Borderlands 3-Gameplay wurde über offizielles Material entdeckt

In einem Werbe-Clip, der auf die Zusammenarbeit mit Twitch zum Gameplay-Reveal hindeuten soll, wurde ein Borderlands 3-Spieler mit seinem Twitch-Namen eingeblendet. Der Nickname könnte da banaler kaum klingen: "xfvkhjrvufoqpn3qwvmggipsd"

Wenn man aber nach diesem Namen auf Twitch sucht, findet man ein tatsächlich existierendes Profil. Und im Archiv des Accounts stießen Fans auf den obigen Gameplay-Clip. Kurze Zeit später wurde das Video allerdings vom Twitch-Kanal entfernt, was ein Indiz dafür sein könnte, dass hier ein Fehler vorlag.

Der Shooter erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC. Alle bisherigen Infos zu Borderlands 3 findet ihr hier in der Übersicht.

Viel ist nicht zu sehen: Aber gefällt euch das erste Borderlands 3-Gameplay?