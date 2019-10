Borderlands 3-Fans gruseln sich vor den schrägen Lilith-Hologrammen

Der Art-Style von Borderlands 3 sucht 2019 seinesgleichen. Während die meisten Spiele nach dem Cel-Shading-Hype wieder zu realistischeren Ansätzen zurückgekehrt sind, bleibt die Borderlands-Reihe dem markanten Cartoon-Look treu - bis auf eine Ausnahme.

Die Rede ist hier natürlich von den berühmt-berüchtigten Hologramm-Dialogen mit Lilith (oder auch Tannis). Die Sirene, die über übersinnliche Kräfte verfügt, schaltet sich dann und wann mit einer kleinen Zwischensequenz in das HUD des Spielers ein und erklärt, wie es in der Story weitergeht.

Normalerweise sind diese Szenen, so schräg sie auch sind, stark durch Effekte verfälscht, sodass kaum zu erkennen ist, dass Lilith hier von einer echten Schauspielerin dargestellt wird. Aber uff, schaut euch einfach folgenden Clip an, der die Lilith-Aufnahmen ohne diese Effekte zeigt:

Soll das wirklich Lilith sein? Die Kombination aus dem krassen Gegensatz zum restlichen Look des Spiels und der Tatsache, dass nur ein Voiceover über den Aufnahmen liegt und niemand je tatsächlich ein Wort spricht, machen diese Szene ziemlich unangenehm.

Zum Vergleich - So sieht Lilith im Spiel aus:

Schon in Teil 1 hat mich diese Design-Entscheidung etwas verstört und das ist auch 10 Jahre später nicht anders.

Die Reaktionen auf das Video, das im Borderlands 3-Subreddit gerade diskutiert wird, sind recht eindeutig. Niemand weiß so richtig, warum es die Hologramme überhaupt gibt oder warum sie so gruselig wirken müssen.

User Cryophase dazu:

"All diese Sirenen-Hologramme sind meiner Meinung nach so verdammt gruselig. Es ist so schräg eine echte Frau in schlechtem Make-up zu sehen, die einfach nur grinst, während ein Voiceover gespielt wird. Es verblüfft mich immer wieder, wenn sie es machen."