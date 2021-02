Borderlands: Jack Black spielt Claptrap in der Kinoverfilmung

Der Borderlands-Film nimmt immer mehr Form an: Jetzt steht fest, dass Jack Black zu der illustren Riege der Schauspieler*innen dazu stößt. Der Schauspieler und Scherzkeks übernimmt dabei die Rolle von Claptrap, er wird also eher nicht richtig auf der Leinwand zu sehen sein, wir werden aber zumindest im englischsprachigen Original definitiv seine Stimme zu hören bekommen.

Jack Black spielt Claptrap im kommenden Borderlands-Film

Jack Black an Bord: Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter hat Regisseur Eli Roth die Besetzung für Claptrap gefunden und sie könnte passender kaum sein: Jack Black soll in die Rolle des mittellustigen und stets sarkastischen Roboters schlüpfen, der uns in den First Person-Shootern begleitet.

Nathan Kane von der Lionsgate Motion Picture Group sagt über die Casting-Entscheidung für Jack Black, sie sei ein echter "No-Brainer" gewesen:

"Alle, die jemals das Spiel gespielt haben, wissen, dass Jack für diesen Part perfekt ist."

Doch nicht The Rock: 2019 hatten Menschen beim Entwicklerstudio Gearbox mit Dwayne 'The Rock' Johnson noch einen ganz anderen Wunschkandidaten genannt. Daraus ist offensichtlich nichts geworden, aber zu dem Zeitpunkt war Borderlands 3 auch noch gar nicht erschienen und Venom-Regisseur Avi Arad auf dem Regiestuhl. Letzterer bleibt dem Projekt als Produzent erhalten.

Wer macht sonst noch mit? Jack Black gesellt sich zu vielen anderen namhaften Schauspieler*innen. Unter anderem wird es eine Reunion mit Cate Blanchett geben. Mit ihr und Regisseur Eli Roth hat Jack Black bereits für den Film Das Haus der geheimnisvollen Uhren zusammen gearbeitet. Mit dabei beziehungsweise offiziell bestätigt sind bisher:

Cate Blanchett (Lilith)

Jamie Lee Curtis (Patricia Tannis)

Kevin Hart (Roland)

Das Skript für den kommenden Borderlands-Film steuert der Drehbuchautor Craig Mazin bei, der unter anderem für die Chernobyl-Serie verantwortlich ist. Die gilt als absoluter Hit, also scheint sich Borderlands insgesamt also in guten Händen zu befinden. Fraglich bleibt eigentlich nur, ob der Film irgendwie die Cel Shading-Optik übernimmt oder einen klassischen, realistischen Look liefern soll.

Wie findet ihr Jack Black in der Rolle von Claptrap? Wer wäre eure Wunsch-Besetzung gewesen?