Dem finalen Boss des Elden Ring-DLCs konntet ihr schon in Dark Souls 2 über den Weg laufen - zumindest, wenn es nach dem Moveset geht

Nein, das hier ist natürlich nicht der finale Boss aus dem Elden Ring-DLC, den wollten wir nicht auf dem Bild spoilern.

FromSoftware haut in relativ kurzen Abständen regelmäßig neue Spiele raus, die es in sich haben. Wer mehrere Titel gespielt hat, wird auch über die ein oder andere Gemeinsamkeit beim Gegnerdesign gestolpert sein. Spannend und kurios wird es aber dann, wenn ein Gegner aus Dark Souls 2 fast genau dasselbe Moveset besitzt wie der finale Bossgegner aus dem Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree.

Elden Ring-Fans entdecken Moveset des DLC-Endgegners in Dark Sousl 2

Darum geht's: Falls ihr den Elden Ring-DLC noch nicht beendet habt, seid gewarnt, es folgen SPOILER. Ganz am Schluss bekommt ihr es nämlich noch einmal mit Radahn zu tun, sozusagen in seiner finalen Form. In Dark Souls 2 taucht zwar nicht genau derselbe Gegner auf, aber die Masked Manikins setzen euch mit denselben Attacken zu.

Dieser Fan staunt dementsprechend nicht schlecht, als er kürzlich Dark Souls 2 gespielt hat. Offensichtlich kannte er die Angriffe nur zu gut aus der Elden Ring-Erweiterung. Wie stark die Ähnlichkeiten ausfallen, könnt ihr euch hier in diesem Reddit-Video ansehen – es ist schon sehr deutlich:

Aber das ist noch lange nicht alles: Wer sich schon ein paar Jährchen mit den Soulsborne-Spielen des Entwicklerstudios FromSoftware auseinander gesetzt hat, dürfte in all der Zeit bereits mehrfach auf solche Ähnlichkeiten gestoßen sein. Da wären zum Beispiel die Hunde oder Skelette, die sich teilweise kaum von Spiel zu Spiel unterscheiden.

In den Kommentaren gibt's noch mehr Beispiele: Die Omenkiller-Angriffe entsprechen quasi eins zu eins denen des Capra-Dämonen aus Dark Souls und die Erdtree-Avatare aus Elden Ring lassen sich sogar bis zum Vanguard-Dämonen aus Demon's Souls zurück verfolgen.

Auch im ersten Teil der legendären Souls-Reihe gibt es schon eine vierarmige Zaubererin mit einem Puppenkörper sowie eine rothaarige Frau mit einem Helm, an dem goldene Flügel angebracht sind, die nach ihrem verschollenen Bruder sucht.

Das Ganze hat auch viele Vorteile: Die meisten Fans nehmen FromSoftware dieses Recycling überhaupt nicht krumm, solange dabei so coole Spiele wie Elden Ring herauskommen. Im Gegenteil: Die Ressourcen können so für andere, wichtigere Dinge eingesetzt werden. Außerdem könne es sich für Spiele-Veteran*innen besonders befriedigend anfühlen, wenn sie schon aus anderen Titeln wissen, wie bestimmte Gegner am besten bekämpft werden können.

Wie findet ihr es, wenn Movesets und ähnliches recyclet werden? Bei welchen Gegnern und Spielen ist euch das sonst noch aufgefallen?