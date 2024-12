5 Kinder-Brettspiele, die auch für Erwachsene interessant sind

Viele Kinderspiele sind derart schön illustriert, das man fast enttäuscht ist, dass es nicht gleichnamige Bilderbücher dazu gibt.

Brettspiele für Kinder haben meist sehr simple Regeln und Entscheidungsmöglichkeiten. Kein Wunder, schließlich soll der Nachwuchs dadurch an bestimmte Mechanismen herangeführt werden, ohne dass es überfordernd wird. In reinen Kinderrunden funktionieren diese Titel meist wunderbar, sobald allerdings Erwachsene mitspielen, sind diese ob des (zu) leichten Spielablaufs oft unterfordert.

Bei den Spielen auf dieser Liste ist das etwa anders. Die haben sich unserer Erfahrung nach nämlich sowohl in Kinder- als auch Erwachsenenrunden bewiesen – dank leichter Erlernbarkeit und gleichzeitig spannenden bzw interessanten Spielverläufen. Dementsprechend eignen sich die unten aufgeführten Titel auch wunderbar als Familienspiele.

Dieser Artikel ist Teil der GamePro-Brettspielwoche 2024. Alle weiteren Artikel und Infos findet ihr in unserer Übersicht: Start der Brettspielwoche bei GamePro: Zeit für Brettspiele! von Tobias Veltin

Leo muss zum Friseur

Leo der Löwe wäre eigentlich immer pünktlich – wenn er nur nicht so gerne mit anderen Tieren quatschen würde!

Autor: Leo Colovini

Verlag: Abacusspiele

Spielerzahl: 2-5

Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 20 Euro

Website: Leo muss zum Friseur

Die Mähne des titelgebenden Löwen ist deutlich zu lang, weswegen dringend ein Friseurbesuch ansteht. Dummerweise verquatscht sich Leo ganz gerne mal mit anderen Tieren, weswegen es eine Herausforderung ist, pünktlich zum Mähnenschnitt bei Affe Bobo zu gelangen.

Alle teilnehmenden Spieler*innen arbeiten zusammen und spielen nacheinander Bewegungskarten aus, um Leo über einen Pfad von verdeckten Plättchen zu bewegen. Stimmt die Farbe der Bewegungskarte mit der des dann umgedrehten Plättchens überein, verliert Leo keine Zeit – falls doch, rückt die Uhr um die aufgedruckte Stundenzahl vor (bei Nashörnern etwa 2 Stunden, bei Löwinnen 5).

Schafft es Leo innerhalb von 12 Stunden nicht bis zum Ende des Pfades, wächst seine Mähne ein Stück weiter, die Plättchen werden umgedreht und ein neuer Versuch startet – jetzt mit etwas mehr Wissen über die Position einzelner Plättchen. Erreicht Leo auch in der fünften Runde den Friseursalon nicht, ist das Spiel verloren.

Leo muss zum Friseur ist ein wahres Vorzeigespiel für Kindertitel, die aber auch bei Erwachsenen gut ankommen. Der Memory-Aspekt des Spiels macht es nämlich auch für die "Großen" schwierig, eine Kategorie, in der dann wiederum die Kleinen punkten können.

Karak

Jeder Charakter in Karak hat zwei besondere Fähigkeiten, bislang ist zudem ein weiteres Charakter-Pack sowie eine Erweiterung erschienen.

Autoren: Petr Mikša und Roman Hladík

Verlag: Kosmos

Spielerzahl: 2-5

Altersempfehlung: Ab 7 Jahren

Spielzeit: ca. 45 Minuten

Preis (ca.): 30 Euro

Website: Karak

Karak hatten wir bereits im vergangenen Jahr empfohlen und an dieser Empfehlung hat sich nichts geändert – insbesondere für die in diesem Artikel relevante Kategorie.

In Karak bewegt ihr euch mit euren Spielfiguren durch einen nach und nach entstehenden Dungeon aus Plättchen, und bekommt es dabei mit, zufällig gezogenen Monstern wie Spinnen oder Skeletten zu tun. Diese bekämpft ihr mit zwei Würfeln: Um sie zu besiegen, muss eine höhere Zahl geworfen werden, als auf dem Gegnerplättchen angegeben.

Besiegte Gegner lassen Waffen oder Zaubersprüche fallen, die die Angriffswerte verbessern. Jeder der 6 Heldenfiguren hat zudem zwei einzigartige Fähigkeiten. Der Magier beispielsweise kann durch Wände laufen und der Schwerkämpfer darf geworfene Einsen neu würfeln.

Karak ist der perfekte Einstieg in das Genre der Dungeon-Crawler und durch das Zufallselement der auftauchenden Monster sowie den immer anders ausgestalteten Dungeons auch für Erwachsene so interessant, dass dieser Spielreiz auch nach vielen Partien nicht nachlässt.

Memoarrr!

Memoarrr! ist eine der besten Memory-Varianten, die es gibt – egal ob für klein oder groß.

Autor: Carlo Bortolini

Verlag: Edition Spielwiese/Pegasus Spiele

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Spielzeit: 10 bis 20 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Memoarrr!

Memory kennen vermutlich alle von euch. Das 2018 erschienene Memoarrr! ist eine besonders gelungene Variation dieses zeitlos guten Prinzips. Zu Spielbeginn werden 24 Karten verdeckt ausgelegt, die jeweils ein Tier und eine Landschaft zeigen. Wer dran ist, deckt zwei Karten um, wobei entweder das Tier oder die Landschaft übereinstimmen müssen.

Passt beides nicht, scheidet diese Person aus der Runde aus, die Karten werden wieder umgedreht und es geht weiter. Wer als Letztes in einer Runde ausscheidet, darf sich eine der verdeckten Schatzkarten aus der Mitte nehmen, bei denen aber bis zum Ende nicht klar ist, wieviele Edelsteine darauf abgebildet sind.

Nach einer Runde geht es in der gleichen Konstellation weiter, die Karten wechseln also nie ihre Position. So erfährt man nach und nach, wo welche Karten liegen – sich aber alle zu merken ist trotzdem schwieriger, als man denkt. Nach der siebten Runde endet das Spiel, wer die meisten Edelsteine hat, gewinnt.

Drecksau

Eine Runde Drecksau ist schnell absolviert. Meistens bleibt es nicht bei einer Partie.

Autoren: Frank Bebenroth

Verlag: Kosmos

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 7 Jahren

Spielzeit: ca. 10 Minuten

Preis (ca.): 9 Euro

Website: Drecksau

In diesem kleinen Kartenspiel müssen alle ihre vor sich liegenden Sauberschweine zu Drecksauen machen. Alle Mitspielenden bekommen zu Beginn einer Partie drei Handkarten und spielen davon immer eine aus, sobald sie am Zug sind.

Mit Matschkarten können die Schweinchen dreckig gemacht werden, allerdings sind sie dann nicht vor dem Regen geschützt, der ebenfalls über Karten niederprasseln kann. Für Abhilfe sorgen Scheunen, die sich über die Schweine bauen lassen, die aber wiederum über Blitzschläge abgefackelt werden können. Für fast jeden "Angriff" gibt es auch passende Abwehrkarten, die man aber natürlich auch erst einmal auf der Hand haben bzw. ausspielen muss. Wer die eigenen Schweine zuerst dreckig gemacht hat, gewinnt.

Natürlich ist bei Drecksau viel (Karten-) Glück im Spiel, aber die kurze Spielzeit sowie der Ärgerfaktor sorgen dabei, dass hier trotzdem sehr kurzweilige Partien entstehen, nach denen eigentlich immer jemand sofort eine Revanche fordert.

Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg

Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg ist der perfekte Einstieg in den Bag Building-Bereich.

Autoren: Wolfgang Warsch

Verlag: Schmidt Spiele

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 6 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: Mit Quacks und Co nach Quedlinburg

Wenn ihr in Mit Quacks und Co. nach Quedlinburg gewinnen wollt, müsst ihr auf eurem Tier möglichst schnell in die namensgebende Stadt reiten, wo der goldene Kessel wartet. Gesteuert wird das über Futterchips, die ihr verdeckt aus eurem Beutel zieht. Die Chips verraten nicht nur, wie viele Schritte ihr laufen dürft, sondern auch, welche Aktionen ihr zusätzlich ausführen könnt. Mit blauen Chips könnt ihr beispielsweise abkürzen und rote Chips lassen euch Rubine sammeln, mit denen ihr dann neue Plättchen für euren Beutel kaufen könnt.

Der Zufallsfaktor beim Ziehen bleibt dadurch natürlich bestehen, dennoch erweitern zusätzlich Plättchen die Möglichkeiten und erhöhen zudem die Wahrscheinlichkeit, "bessere" Chips zu ziehen. Dem österreichischen Autor Wolfgang Warsch ist es gelungen, das "Bag Building"-Prinzip des großen Bruders (Die Quacksalber von Quedlinburg) für dieses sehr ansprechende und reizvolle Kinderspiel herunterzudampfen – aber so, dass es auch noch Erwachsenen Spaß macht.

Und jetzt seid ihr dran: Welche Familienspiele, die Kindern und Erwachsenen gleichermaßen Spaß machen können, kennt ihr und welche könnt ihr besonders empfehlen?