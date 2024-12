7 empfehlenswerte Reisespiele, die perfekt für unterwegs sind

Würfel und ein Block, auf dem Ergebnisse eingetragen werden – viele dieser "Roll & Write"-Titel eignen sich auch prima für unterwegs.

Wer viel unterwegs oder mal im Urlaub ist, hat in den meisten Fällen nicht allzu viel Platz, um größere Brettspiele einzupacken. Wer also auch auf Reisen nicht auf Brettspiele verzichten möchte, greift am besten zu Titeln mit kleiner Schachtel und entsprechend geringem Packmaß.

Klassische Kartenspiele eignen sich dafür natürlich automatisch, wir haben in dieser Liste aber noch ein paar weitere Empfehlungen für Spiele herausgepickt, die sich prima mitnehmen lassen – und euch dann beispielsweise auch im Flugzeug oder der Bahn eine gute Zeit bescheren.

Dieser Artikel ist Teil der GamePro-Brettspielwoche 2024. Alle weiteren Artikel und Infos findet ihr in unserer Übersicht: Start der Brettspielwoche bei GamePro: Zeit für Brettspiele! von Tobias Veltin

Sea, Salt & Paper

Sea, Salt & Paper sticht vor allem mit den Origami-Fotos ins Auge.

Autoren: Bruno Cathala, Théo Rivière

Verlag: MM Spiele / Huch!

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 12 Euro

Website: Sea, Salt & Paper

Die Schachtel von Sea, Salt & Paper ist so klein, dass man sie ohne große Probleme in der Hosentasche transportieren kann. Spielerisch unterschätzen solltet ihr es aber nicht, denn der Titel hat einiges auf dem Kasten. Der Spielablauf ist grundsätzlich ziemlich simpel. Alle Karten mit Motiven rund um das Thema "Meer" werden gemischt und daraus ein verdeckter Nachziehstapel sowie zwei offen liegende Ablagestapel gebildet.

Wer dran ist, zieht entweder eine der offen liegenden Karten oder zwei vom Nachziehstapel, von denen dann aber wiederum nur eine behalten werden darf. Anschließend dürft ihr Paare ausspielen, wenn ihr welche auf der Hand habt. Das gibt nicht nur Punkte, sondern ist auch mit einem besonderen Effekt verbunden.

Ein Boot-Duo belohnt euch beispielsweise mit einem Punkt und lässt euch direkt im Anschluss noch einen weiteren Zug machen. Das Spiel läuft über mehrere Runden. Wer zuerst eine bestimmte Punktzahl erreicht (bei 2 Spielenden beispielsweise 40 Punkte), gewinnt die Partie.

Sea, Salt & Paper hat es vor allem wegen des ungewöhnlichen Origami-Stils der Motive und den unterschiedlichen Karteneffekten in sich und bietet mehr Spieltiefe, als die kleine Verpackung vermuten lässt.

Azul Mini

Das große Azul ist Spiel des Jahres-Preisträger und die Mini-Version nun die perfekte Edition zum Mitnehmen.

Autor: Michael Kiesling

Verlag: Asmodee

Spielerzahl: 2-4

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: Azul Mini

Azul Mini ist die Reiseversion des "großen" Azul, das im Jahr 2018 den Spiel des Jahres-Preis gewinnen konnte. Hier müsst ihr mehrere Reihen auf dem vor euch liegenden Tableau möglichst geschickt mit Fliesen jeweils gleicher Farbe bzw. mit demselben Muster füllen.

In eurem Zug nehmt ihr euch jeweils Fliesen von einem von mehreren ausliegenden Manufakturplättchen, allerdings jeweils nur eine Farbe, der Rest wird in die Mitte geschoben. Wer geschickt sammelt, kann jeweils eine Fliese einer Reihe dann auf einem Muster platzieren und erhält dafür Punkte.

Auch die kleine Azul-Version entwickelt denselben fesselnden Spielreiz wie das Original, durch das Wegschnappen von Fliesen hat das Spiel zudem einen angenehmen Interaktionsgrad. Die Reiseversion hat unter anderem Tableau mit Vertiefungen, sodass Punktemarker und platzierte Fliesen nicht verrutschen können – sehr praktisch.

Tiefseeabenteuer

Das Schachtelformat nahezu aller Oink-Games ist identisch, reisefreundlich ist also quasi das komplette Portofolio des Verlags.

Autoren: Jun Sasaki, Goro Sasaki

Verlag: Oink Games

Spielerzahl: 3-6

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Tiefseeabenteuer

In Tiefseeabenteuer von Oink Games seid ihr Taucher, die in der Tiefe des Meeres nach Schätzen suchen und diese an die Oberfläche holen wollen. Dafür würfelt ihr mit zwei Würfeln und zieht dann die entsprechende Anzahl über einen Weg von aneinandergereihten Plättchen voran, wobei weiter entfernte Plättchen mehr Punkte bringen. Ihr könnt euch vor einem Zug entscheiden, das Plättchen, auf dem ihr gerade steht, als Schatz aufzunehmen und damit dann aufzutauchen.

Nervenkitzel kommt durch den gemeinsamen Sauerstoffvorrat ins Spiel, der am Anfang jedes Zuges um die Zahl der aufgenommenen Schätze reduziert wird. Außerdem könnt ihr euch mit Schätzen weniger weit bewegen, weswegen es manchmal sinnvoll sein kann, Schätze fallen zu lassen. Denn wer zu gierig ist, erreicht möglicherweise nicht rechtzeitig das rettende Boot.

Tiefseeabenteuer ist ein exzellentes "Push your Luck"-Spiel für unterwegs, in dem es immer wieder aufs Neue Spaß macht, sein Glück herauszufordern und abzuwägen, ob es sich lohnt, noch weiter in die Tiefe zu tauchen.

Hive Pocket

Die Steinchen von Hive Pocket haben eine schöne Haptik und sind ziemlich resistent.

Autoren: John Yianni

Verlag: Huch!

Spielerzahl: 2

Altersempfehlung: Ab 9 Jahren

Spielzeit: 20 Minuten

Preis (ca.): 25 Euro

Website: Hive Pocket

Hive Pocket ist ein abstraktes Legespiel, in dem ihr mit euren Insekten-Helferlein in Form von secheckigen Spielsteinen die Bienenkönigin eures Gegenübers vollständig einzukreisen bzw. zu blockieren versucht. Ihr setzt abwechselnd Steine und nutzt die besonderen Fähigkeiten der einzelnen Tierarten, um den Gegner oder die Gegnerin unter Druck zu setzen.

Der Käfer kann beispielsweise auf andere Steine gelegt werden, die Spinne bewegt sich immer um drei Felder und der Grashüpfer springt über gerade Reihen miteinander verbundener Steine. Wer die andere Bienenkönigin mit seinen Steinen eingekreist hat, gewinnt sofort die Partie.

Hive Pocket kann sehr strategisch gespielt werden und schnell entbrennen spannende Duelle, die dank der unterschiedlichen Konstellationen und der Fähigkeiten der Insekten auch immer wieder variieren. Dank der Robustheit des Materials kann der Titel zudem in nahezu jeder Umgebung gespielt werden, etwa am Strand – eine einigermaßen gerade Fläche zum Ablegen der Steine natürlich vorausgesetzt.

Heckmeck am Bratwurmeck

Aufgrund der Optik und Thematik eignet sich Heckmeck vor allem für jüngerer Spieler*innen, aber auch Erwachsene haben damit Spaß.

Autoren: Reiner Knizia

Verlag: Zoch

Spielerzahl: 2-7

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: 20 bis 30 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Heckmeck am Bratwurmeck

Ihr habt noch nie um Bratwurmportionen gewürfelt? Dann wird es aber allerhöchste Zeit! In Heckmeck am Bratwurmeck ist es jedenfalls das Ziel, möglichst viele der köstlichen Bratwürmer zu ergattern. Dafür würfelt ihr mit insgesamt acht Würfeln und legt danach alle Würfel eines Werts zur Seite.

Das wiederholt ihr so lange, bis ihr euch entscheidet, aufzuhören. Dann dürft ihr euch die Bratwurmportion mit dem Wert aller eurer Würfel vom Grill nehmen und vor euch auslegen. Achtung: Mindestens einer der Würfel muss dabei einen Wurm (entspricht einer 5) zeigen.

Wer einen Fehlwurf produziert, muss eine seiner bereits gesammelten Portionen wieder zurück auf den Grill legen, außerdem können Portionen anderer Mitspielender gemopst werden, wenn ihr exakt deren Wert erwürfelt. Es ist genau diese Kombination aus "Push your Luck" und Ärger-Elementen, die Heckmeck am Bratwurmeck so großartig macht und die dafür sorgt, dass es selten bei nur einer Partie bleibt.

Qwixx

Die Blöcke von Qwixx können separat nachgekauft werden, Vielspielende sollten sich ein paar Blätter laminieren.

Autor: Steffen Benndorf

Verlag: Nürnberger Spielkarten Verlag

Spielerzahl: 2-5

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 15 Minuten

Preis (ca.): 10 Euro

Website: Qwixx

Zahlen in vier Farbreihen von links nach rechts abkreuzen – die Aufgabe in Qwixx ist simpel. Wer dran ist, schnappt sich die insgesamt sechs Würfel (rot, gelb, grün und blau sowie zwei weiße) und würfelt sie. Nun darf diese aktive Person eine Kombination aus einem farbigen und einem weißen Würfel nutzen, um damit ein Feld der entsprechend farbigen Reihe anzukreuzen. Alle anderen dürfen die Kombination der beiden weißen Würfel nutzen, wenn sie wollen, um ein Kreuz in einer beliebigen Reihe zu machen.

Mehrere Elemente machen das Ganze aber kniffliger, als es sich anhört. Denn ist einmal ein Kreuz in einer Reihe gemacht, darf links davon keins mehr gemacht werden. Außerdem lassen sich Reihen "schließen", wenn genügend Kreuze darin gemacht wurden. Der Würfel der entsprechenden Farbe kommt dann aus dem Spiel. Je mehr Kreuze ihr pro Reihe gemacht habt, desto mehr Punkte gibt es am Ende.

Schnell erklärt und schnell gespielt: Qwixx macht seinem Namen alle Ehre. Die Ankreuzaufgabe ist durch die oben beschriebenen Einschränkungen auch nach etlichen Partien noch reizvoll. Außerdem hat das Spiel den Vorteil, dass alle bei jedem Zug involviert sind und im besten Falle profitieren können.

Ganz schön clever

Der große Reiz von Ganz schön clever sind die möglichen Kettenzüge.

Autor: Wolfgang Warsch

Verlag: Schmidt Spiele

Spielerzahl: 1-4

Altersempfehlung: Ab 8 Jahren

Spielzeit: ca. 30 Minuten

Preis (ca.): 15 Euro

Website: Ganz schön clever

Auch beim Spiel mit der größten Schachtel auf dieser Liste geht es ums Ankreuzen, im Vergleich zu Qwixx hat Ganz schön Clever aber ganz eigene Reize. Auch hier wird mit farbigen Würfeln gewürfelt, die aktive Person sucht sich dann einen der Würfel aus, um ein Kreuz im entsprechend farbigen Abschnitt zu machen. Alle Würfel, die einen niedrigeren Wert zeigen, werden den anderen Spielenden angeboten.

Das wird insgesamt dreimal wiederholt, alle passiven Personen können sich dann aus den herausgelegten Würfeln einen aussuchen und ebenfalls ein Kreuz im farblich zugehörigen Feld machen. Je mehr Kreuze ihr in jedem Abschnitt habt, desto mehr Punkte gibt es.

Klingt ziemlich ähnlich wie Qwixx, ist durch die Würfelauswahl aber etwas kniffliger. Ein zusätzlicher Motivationsschub sind auch die möglichen Kettenzüge. Kreuzt ihr bestimmte Felder ab oder schließt Reihen bzw. Spalten, dürft ihr weitere Kreuze in anderen Bereichen machen. Das fühlt sich unheimlich befriedigend an und macht Ganz schön Clever sowohl allein als auch mit bis zu drei Mitspielenden zu einer sehr attraktiven Highscore-Jagd, die auch unterwegs wunderbar funktioniert.

Und jetzt sind wir auf eure Empfehlungen gespannt: Welche Reisespiele kennt ihr und welche Titel könnt ihr für den Urlaub oder für unterwegs empfehlen?