BTS Jungkook geht extrem viral, weil er ausgerechnet die Anime-Serie schaut, die neulich überall von Streaminganbietern entfernt wurde

Jungkook gibt den bereits beliebten Anime noch einen weiteren Boost. (© Big Hit / HYPE, BTS)

Die koreanische Boygroup BTS – früher auch als Bangtan Sonyeondan, Bangtan Boys oder sogar Bulletproof Boy Scouts bekannt – gehört zu den erfolgreichsten Popgruppen der Welt und ist aktuell auf großer Welttournee unterwegs.

Trotz des vollen Terminplans widmen sich die Mitglieder in ihrer Freizeit weiterhin ihren Hobbys. Jungkook scheint dabei vor einigen Tagen sogar einen ganz bestimmten Anime beendet zu haben, der erst letzte Woche großes Aufsehen erregt hatte: 86 EIGHTY-SIX.

BTS Jungkook teilt auf Instagram seine Liebe zu 86 EIGHTY-SIX

Am 17. Mai 2026 teilte der beliebte Popsänger Jeon Jungkook auf seinem offiziellen Instagram-Profil mnijungkook eine neue Story. Darin zeigte Jungkook seinen Bildschirm, auf dem mehrere Charaktere aus der Anime-Serie von 86 EIGHTY-SIX zu sehen sind.

Hier könnt ihr den Trailer zur Anime-Serie selbst sehen:

2:35 In 86 muss sich die Protagonistin Lena mit ihrer Doppelmoral und den Grausamkeiten ihres Landes auseinandersetzen

Autoplay

Dabei handelt es sich um das Bild im Staffelfinale der Serie, das fast alle wichtigen Figuren des Animes zusammen zeigt. Jungkook ergänzt die Instagram-Story mit der Anmerkung “Ah… Jetzt verstehe ich es” auf Koreanisch.

Seine Instagram-Story erregt über Nacht große Aufmerksamkeit und wird zum Gesprächsthema Nr. 1 innerhalb der Fangruppe von BTS namens "Army". Viele Fans freuen sich, dass der Popsänger den Anime für sich entdeckt hat, während andere sich nach dem Titel des Animes erkunden und es ebenfalls anschauen wollen.

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Es ist anzunehmen, dass Jungkook durch die Aufregung vor einer Woche über 86 EIGHTY-SIX Verschwinden aus sämtlichen Streamingdiensten auf den Anime aufmerksam geworden ist und sich deswegen die Serie angesehen hat.

Womöglich wollte der berühmte Popsänger selbst sehen, warum dieser Anime für so viel Aufsehen gesorgt hat und weshalb er so beliebt ist.

Seine Anmerkung "Ah… Jetzt verstehe ich es.” könnte also darauf zurückzuführen sein, dass ihm die Serie sehr gefallen hat und er nun den Grund für die Beliebtheit von 86 nun nachvollziehen kann.

86 EIGHTY-SIX war immerhin eine der beliebtesten Serien 2021 und Fans hatten sehnlichst – bis heute noch – auf eine zweite Staffel des Animes gewartet.

Da 86 aber letzte Woche plötzlich aus sämtlichen Streaming-Katalogen entfernt wurde und beispielsweise in Deutschland nicht mehr verfügbar ist, sorgte es innerhalb der Community für großes Aufsehen und Aufregung.

Mehr zu den Community-Reaktionen und dem Verschwinden des Animes findet ihr hier:

Mehr zum Thema Einer der besten Anime-Serien 2021 verschwindet plötzlich aus allen Streamingdiensten und Fans sind gekränkt von Myki Trieu

Worum es in 86 noch einmal geht und wo ihr es in Deutschland schauen könnt

In 86 EIGHTY-SIX dreht sich alles um den Krieg zwischen der Republik San Magnolia und dem Imperium von Giad. Offiziell behauptet die Republik, nur autonome Maschinen im Kampf einzusetzen – in Wahrheit werden diese aber von einer bestimmten Menschen-Gruppe gesteuert: den sogenannten “86“.

Die “86“ gehören diskriminierten Minderheiten innerhalb von San Magnolia an, denen sämtliche menschliche Rechte entzogen wurden. Von der Republik als “Colorata“ verachtet, werden sie gezwungen, an der vordersten Front des Krieges für die Republik zu kämpfen – wenn ihnen ihr Leben wichtig ist.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Vladilena Milize, eine Einwohnerin und Offizierin aus San Magnolia, die diese Ungerechtigkeit verabscheut. Als Befehlshaberin wird sie der Spearhead-Einheit zugeteilt – einer Elitetruppe aus erfahrenen 86-Soldat*innen –.

Im Laufe ihrer Zusammenarbeit wird sie mit den Grausamkeiten ihres eigenen Volkes konfrontiert und beginnt, die Wahrheit hinter dem Krieg aufzudecken.

86 ist aktuell bei keinem Streaminganbieter in Deutschland verfügbar und kann nur über den Kauf von Blu-Ray-CDs erhältlich. Es bleibt unklar, ob der Anime jemals wieder auf Crunchyroll und Co. zurückkehren wird oder nicht.

Habt ihr den Anime von 86 geschaut, bevor er entfernt wurde oder habt ihr erst durch den Aufruhr von der beliebten Serie erfahren?