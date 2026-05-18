Stardew Valley: Update 1.7 soll die schwerste Trophäe im Spiel endlich leichter machen, verspricht ConcernedApe

Neues Feature für Stardew Valley 1.7 bestätigt.

Stardew Valley schickt euch zwar auf einen ruhigen Bauernhof, doch wer alle Achievements knacken will, steht vor einigen ziemlich stressigen Herausforderungen.

Eine davon ist die Trophäe "Fector’s Challenge", für die ihr das knallharte Minispiel Praire King durchspielen müsst, ohne zu sterben. Das ist bislang extrem schwer, aber mit Update 1.7 soll es leichter werden, verspricht Eric Barone aka ConcernedApe höchstpersönlich.

100% in Stardew Valley wird leichter

Das hat der Entwickler in einem kürzlichen Gespräch mit der YouTuberin hannapeyton bekannt gegeben. Darin erzählt die Interviewerin, dass ihr selbst mit über 1.000 Stunden Spielzeit noch einige Achievements fehlen. Barone ahnt sofort, wo der Schuh drückt und tipppt richtigerweise auf Fector’s Challenge. Daraufhin verkündet er die frohe Botschaft.

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Autoplay

Er verrät zwar noch nicht alle Details dazu, wie genau diese Vereinfachung aussehen wird, aber vielleicht könnt ihr euch schon eine Idee aus seiner Antwort ableiten:

“In 1.7 wird es womöglich mehr Möglichkeiten geben, um es noch leichter zu machen. Aber auf eine Art, mit der die Errungenschaft derjenigen, die es schon geschafft haben, nicht untergraben wird.”

Wir können also davon ausgehen, dass nicht einfach nur ein "Easy Mode" dazukommt, mit dem ihr ohne Probleme durch das Arcade-Game hindurchfegen könnt. Letztlich sollen diejenigen, die sich stundenlang durch die Herausforderung gekämpft haben, nicht hintergangen fühlen.

Hier könnt ihr euch das komplette Interview anschauen. Die angesprochene Stelle findet ihr bei Minute 10:40:

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Schon die zweite Anpassung an der Trophäe

Es ist nicht das erste Mal, dass Barone das Achievement etwas leichter macht. Mit Update 1.5 kam etwa die Möglichkeit hinzu, das Arcade-Game zu pausieren, ohne den bisherigen Fortschritt zu verlieren.

Bis dahin mussten Fans wirklich durchgehend komplett konzentriert bleiben und durften keine Pause machen. Das war durchaus ein Problem, denn ein kompletter Run kann durch alle 10 Level und 3 Bosskämpfe kann gut und gerne 20 Minuten dauern.

Auch hier hat ConcernedApe also einen Weg gefunden, um die Trophäe zugänglicher zu machen, ohne am eigentlichen Schwierigkeitsgrad des Minispiels etwas zu verändern.

Für Update 1.7 könnte also eine ähnliche Strategie angewandt werden, damit mehr Leute endlich die heiß ersehnten 100% erreichen können, ohne an dieser einen Herausforderung zu verzweifeln.

Was denkt ihr: Wie findet ihr, dass ConcernedApe die Trophäe leichter macht?