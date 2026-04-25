Xbox Game Pass im Mai 2026: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das sind die neuen Spiele bei Game Pass im Mai 2026.

Erst vor wenigen Tagen wurde angekündigt, dass der Game Pass Ultimate nach einem saftigen Preisanstieg im letzten Oktober nun wieder günstiger wird. Wer sich jetzt für den kostenpflichtigen Service entscheidet, bekommt im Mai wieder einige Hochkaräter geboten. Wir listen euch hier die Spiele auf, die bereits für den kommenden Monat bestätigt sind.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Mai 2026 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die in den Game Pass kommen. Die Titel für die erste Monatshälfte werden voraussichtlich am 05. Mai bekannt gegeben.

Final Fantasy 5 (05. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC

(05. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC Mixtape (07. Mai) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(07. Mai) - Konsole, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Call of the Elder Gods (12. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(12. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Forza Horizon 6 (19. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(19. Mai) - Xbox Series X/S, Cloud, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Echo Generation 2 (27. Mai) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

(27. Mai) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass) Subnautica 2 (Mai, Game Preview) - Xbox Series X/S, PC (nur mit Game Pass Ultimate oder PC Game Pass)

Das potenzielle Game Pass-Highlight im Mai

Forza Horizon 6

9:45 Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Autoplay

Release im Game Pass: 19. Mai 2026

19. Mai 2026 Genre: Rennspiel

Darum geht's: Forza Horizon ist mit der sechsten Auflage des Auto-Festivals zurück. Dieses Mal geht es nach Japan, das ihr wie üblich nach Belieben erkunden könnt. Zudem gibt es mit Tokyo die bisher größte Stadt der gesamten Reihe. Ansonsten können sich Fans wieder über ein kurzweiliges und vor allem hübsches Open World-Rennspiel freuen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Mai 2026

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Mai verlassen werden. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S, die Xbox One, PC und Cloud, der euch Zugriff auf mehrere hundert Spiele gibt.

In der Premium-Variante könnt ihr neben der normalen Konsolen-Bibliothek auch ausgewählte Spiele in der Cloud und auf dem PC spielen. Mit der Ultimate-Stufe bekommt ihr darüber hinaus bessere Qualität beim Cloud Gaming, Zugriff auf EA Play, Ubisoft+ Classics und Fortnite Crew sowie Day 1-Spiele.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Mai für eure Xbox holen?