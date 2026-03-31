Daemons of the Shadow Realm: Wann kommt Episode 1? Release, Uhrzeit, Story und Streamingdienst und Synchro

Hiromu Arakawas Manga Daemon of the Shadow Realm bekommt endlich eine Anime-Adaption und die erscheint schon in wenigen Tagen. Hier erfährt ihr wann und wo es die neuesten Episoden des Animes gibt.

Myki Trieu
31.03.2026 | 12:00 Uhr

Yuru ist Edward Elric von Fullmetal Alchemist wie aus dem Gesicht geschnitten und sucht nach seiner Zwillingsschwester Asa. (© Hiromu Arakawa, Square Enix Bones Film) Yuru ist Edward Elric von Fullmetal Alchemist wie aus dem Gesicht geschnitten und sucht nach seiner Zwillingsschwester Asa. (© Hiromu Arakawa, Square Enix / Bones Film)

In der kommenden Anime-Saison erscheint im April auch die neue Serie von Fullmetal Alchemist-Schöpferin Hiromu Arakawa namens “Daemons of the Shadow Realm”. Worum es in ihrem neuen Werk geht, wann und bei welchem Streaminganbieter es zu sehen sein wird, erfahrt ihr in den nächsten Abschnitten.

Release und Uhrzeit – Wann erscheint Episode 1 von Daemons of the Shadow Realm?

  • Release: 04. April 2026
  • Uhrzeit: Noch nicht bekannt
  • Streamingdienst: Crunchyroll
  • Synchronisation: Japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln

Episodenzahl – Mit wie vielen Folgen können wir rechnen?

Da der Manga bisher noch nicht beendet ist, können Fans in der Zukunft mit mehreren Staffeln von Daemons of the Shadow Realm rechnen. Im April fängt also gerade mal die erste Season der Anime-Serie an.

Unserer Einschätzung und neueren Serien nach gehen wir davon aus, dass die einzelnen Seasons von Daemons of the Shadow Realm zwischen 12 und 24 Episoden lang sein werden. 

Wenn Daemons of the Shadow Realm ähnlich umfangreich wie Fullmetal Alchemist mit seinen 27 Bänden wird, könnte der neue Anime am Ende auf über 60 Episoden kommen – vorausgesetzt, er kann mit dem beliebten Werk von Hiromu Arakawa mithalten und bietet bis dahin auch genügend Material für zukünftige Staffeln.

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Worum geht es in Daemons of the Shadow Realm

Daemons of the Shadow Realm erzählt die Geschichte zweier Geschwister – genau genommen Zwillingen.  Bei den Zwillingen handelt es sich um Yuru und Asa, die in eine Welt geboren wurden, in der es bestimmten Menschen zusteht, die sogenannten Daemons – mächtige und übernatürliche Geschöpfe – zu kontrollieren und somit für Gleichgewicht in der Welt zu sorgen.

Yuru und Asa wurden dieses Geburtsrecht als “Kinder, die Tag und Nacht spalten” zugeteilt. Aus Angst und Machtgier anderer Menschen werden sie jedoch schon früh voneinander getrennt.

Die beiden wissen zu Beginn nichts von ihrer Bestimmung und sehnen sich nur danach, den jeweils anderen wiederzusehen. Auf ihrer Suche nacheinander erfahren sie nach und nach die Wahrheit ihrer Herkunft und die schwere Verantwortung, die auf ihren Schultern lastet.

Seid ihr gespannt auf den neuen Anime der Fullmetal Alchemist-Schöpferin und welche Version von Fullmetal Alchemist war euer Favorit?

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