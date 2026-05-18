Pokopia-Spieler stellt nach 160 Stunden fest, dass er Karpador am Anfang verpasst hat und damit auch eine wichtige Fähigkeit

Karpador solltet ihr in Pokopia nicht links liegen lassen.

In Pokémon Pokopia lernt ihr von vielen Taschenmonstern ihre Fähigkeiten. Dazu gehören vor allem Skills wie Steinblöcke abbauen oder fliegen, aber Karpador bringt euch eine ziemlich unscheinbare Fertigkeit bei: Springen. Ein Fan wusste davon nichts und hat den Fisch über 160 Stunden lang übersehen.

Spiel durchgespielt und nicht ein Mal gesprungen

Seine Erkenntnis teilt User WildPeach5759 auf Reddit. Unter der Überschrift “Nach 160 Stunden habe ich gelernt, dass ich in diesem Spiel springen kann” zeigt er sich ziemlich verblüfft, als er Karpador im Strand in Welkwüstia auf einmal entdeckte.

0:30 Pokopia: Karpador ist fest entschlossen, seinen Weg zu gehen

Autoplay

Normalerweise sollte es nicht allzu lange dauern, bis euch der röchelnde Fisch vor die Füße hüpft. Am selben Ufer müssen nämlich alle Dittos etwa mit Flegmon als Teil der Hauptquest sprechen. Außerdem erscheint hier kurze Zeit später ein legendäres Pokémon, bevor die Reise in die angrenzenden Gebiete Trübküstia und Kargbergia weitergeht.

Wie WildPeach5759 in den Kommentaren erklärt, habe er sich sehr beeilt, als er bei Flegmon war, weil er möglichst schnell das Pokémon Center fertigstellen wollte. Womöglich ist Karpador in der Eile einfach übersehen worden und im Laufe der folgenden Stunden in Vergessenheit geraten.

Doch egal was genau die Gründe waren, es führte dazu, dass Ditto in diesem Spielstand niemals die Fähigkeit “Springen” gelernt hat. Bevor man mit Karpador redet, bleiben die Füße nämlich fest auf dem Boden.

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Interessant daran ist, dass WildPeach5759 den grundlegenden Bewegungs-Skill offenbar nie wirklich vermisst hat. Ditto zieht sich an Blöcken nämlich auch ohne Sprung-Taste nach oben und um Abgründe zu überwinden, haben selbstgebaute Brücken stets einen guten Dienst erwiesen. Das ist mit Sprüngen zwar alles deutlich schneller, aber es geht eben auch ohne.

Selbst Dragorans Flug-Fähigkeit löste keine Fragezeichen aus, da sich der Segel-Modus auch ohne Sprung aktivieren lässt, in dem Ditto von einer Kante fällt und dann in der Luft “R” drückt, wie WildPeach5759 erklärt. Damit ist der Nutzen zwar deutlich eingeschränkter als mit Sprung, aber irgendwie funktioniert es eben trotzdem.

"Ich dachte das wäre ein Tutorial"

In den Kommentaren äußern viele Fans Verwunderung: “Ich wusste gar nicht, dass man Karpador ignorieren kann”, heißt es etwa von jemandem. Viele dachten, dass es sich um ein obligatorisches Tutorial handelt, das für die Hauptquest abgeschlossen werden muss.

Wieder andere Menschen fragen sich, welche wichtigen Features sie selbst vielleicht übersehen haben, ohne es zu wissen.

Was denkt ihr: Ist euch schon mal etwas ähnliches passiert und ihr habt ein wichtiges Features eines Spiels für viele Stunden komplett übersehen?