Bugsnax: Dieses PS5-Spiel hat Pokémon Snap & Ape Escape zum Vorbild

Einer der seltsamsten Titel des PS5-Events war wohl Bugsnax. Young Horses, die Macher von Octodad: Dadliest Catch, werkeln seit sechs Jahren an dem appetitlichen Adventure. Bisher sind nur grobe Infos zu dem Titel bekannt. Ein Entwickler verriet nun aber auf Twitter, welche Spiele ihn während der Entwicklung inspiriert haben.

Bugsnax dürfte ein abgedrehter Spaß werden. Zumindest lässt nicht nur der Trailer und die Octodad-Vorgeschichte darauf hoffen. Auf dem PlayStation-Blog erklärte das Studio viel mehr die Mission, der sie sich verschrieben haben:

Um solche Spiele zu entwickeln, fließen meist die verschiedensten Inspirationsquellen mit ein. Kevin Geisler, der bei Young Horses als Programmierer und Producer tätig ist, postete auf Twitter einige seiner persönlichen Inspirationen, die er in die Entwicklung mit einfließen ließ:

Lässt das Rückschlüsse zu? Wie genau diese Spiele Kevin Geisler inspiriert und damit auch Bugsnax beeinflusst haben, ist so erstmal schwer zu beurteilen. Mit der Zeit, wenn wir mehr über das Spiel wissen, wird es vielleicht (wenn überhaupt) deutlicher zu erkennen sein. Sicher dürfte aber sein, dass der Titel auf seine Art einzigartig sein wird und man lieber nicht mit leerem Magen spielen sollte.

Here's a few of my personal inspirations that have gone into the development of #Bugsnax: pic.twitter.com/tomwdfyvv2