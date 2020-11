PS Plus: PS5-Besitzer freuen sich über 1. PS5-Titel & einfaches Platin

PS Plus gibt es natürlich auch für die PlayStation 5. Das kostenpflichtige Abo wird benötigt, um online spielen zu können, enthält monatlich aber auch Spiele als Boni, für die ihr nicht nochmal extra bezahlen müsst. Im PS Plus-November 2020 kommen alle Glücklichen mit einer PS5 in den Genuss des ersten Titels für Sonys Next Gen-Konsole (die jetzt ja eigentlich schon Current Gen ist). Dabei handelt es sich um Bugsnax, das bei vielen PS Plus-Abonnent*innen sehr gut ankommt und außerdem eine einfach zu erreichende Platin-Trophäe bietet.

PS Plus: Das erste PS5-Spiel kommt bei den meisten Abonnent*innen sehr gut an

Gelungene Überraschung: Sony schafft es mit den PS Plus-Bonusspielen immer wieder, für überraschte Fans zu sorgen. Oft sind in dem Abo Spiele enthalten, die viele PlayStation-Spieler*innen wohl eher nicht ausprobiert hätten, wenn sie extra dafür hätten zahlen müssen. Wie schon bei Hollow Knight zeigt sich aber nun auch im Fall von Bugsnax, dass der erste Eindruck täuschen kann.

Auf Reddit & Co posten nun einige PS Plus-Nutzer*innen begeistert darüber, dass Bugsnax ihnen sehr gut gefallen habe. Ein User schreibt zum Beispiel, er hätte liebend gern auch für diese Erfahrung bezahlt und Bugsnax sei schlicht "unglaublich". Gleichzeitig präsentiert er stolz seine Platin-Trophäe des PS5-Spiels.

Was wird gelobt? Dem Urheber des Posts stimmen viele Kommentator*innen zu, die Bugsnax mochten. Ihnen zufolge sei Bugsnax definitiv nichts für Kinder, es habe gut geschriebene Charaktere und eine interessante Story sowie viel Humor. Alles sei zwar etwas seltsam, aber durchaus spannend. Wie uns Bugsnax gefallen hat, könnt ihr im Gamepro-Test nachlesen:

Zusätzlich sorgt die einfache Platin-Trophäe von Busgnax für Begeisterung

In den Kommentaren unter dem Reddit-Post dreht sich die Unterhaltung dann auch um die Platin-Trophäe. Auf die Nachfrage hin, wie schwierig das Erlangen des begehrten Edelmetalls gewesen sei, erfolgt dann auch prompt die Antwort: Nicht besonders schwierig, es habe lediglich acht bis zehn Stunden gedauert.

Nur am Ende sei es in ein kleines bisschen Grind ausgeartet, sämtliche Kreaturen einzufangen. Aber auch das scheinen die meisten Fans sehr gern gemacht zu haben und die positiven Stimmen sind klar in der Überzahl.

Wie findet ihr Bugsnax? Habt ihr das Spiel auch schon ausprobiert und vielleicht sogar ebenfalls die PS5-Platintrophäe eingeheimst?