LEGO-Fan baut den chaotischsten Millennium-Falken ever - aus 7688 Bausteinen, die komplett unterschiedlich sind

7688 Bauteile und (gefühlt!) mindestens genauso viele unterschiedliche Farben – daraus besteht der selbsternannte "Chaos Falcon", den Redditor und Baustein-Künstler*in "ajsnapp" vor wenigen Tagen im LEGO-Subreddit geteilt hat.
Hinweis: Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de. Die Idee, den "schrottigen" Millennium Falken aus aus bunten Lego-Teilen nachzubauen, ist bis heute beliebt. Wir haben ein weiteres, beeindruckendes Beispiel im Artikel ergänzt.
Millennium Falke mal anders
Zum Zeitpunkt des Schreibens (31. Juli um 9:59 Uhr) hat der Post knapp 29.500 Upvotes geerntet. Oder in anderen Worten: Eine ganze Menge Menschen feiern die Neuinterpretation des legendären LEGO Star Wars-Millennium Falkens:
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User "ajsnapp" hat nach eigenen Angaben ein Jahr gebraucht, um die eigene LEGO-Sammlung nach den passenden Teilen für den Falken zu durchstöbern. Einige Teile seien aber auch via 3D-Drucker ausgedruckt oder beklebt worden.
Aufgrund von Kleinkindern, hat der Fan gelegentlich nur anderthalbstunden am Tag für das Projekt aufwenden können. Respekt! Wie ihr auf dem letzten Bild erkennen könnt, wurden außerdem einige Mini-Figuren dazugemogelt, die nicht Teil des originalen Sets sind. Ein Männchen mit Weihnachtsmütze gehört sicherlich nicht zu Han Solos Crew (es sei denn, wir haben in den Star Wars-Filmen irgendwas übersehen).
Zum Vergleich: Der originale LEGO Star Wars-Millennium Falcon besteht aus 7541 Teilen und ist aufgrund seiner Komplexität ab einem Alter von 16 Jahren freigegeben.
Mitgeliefert wird nicht nur das Raumschiff selbst, sondern auch eine Handvoll Figuren, darunter Han Solo (in jung und alt), Rey, Chewbacca, BB-8 und mehr.
Auf der offiziellen Shop-Website von LEGO wird das Set aktuell zu einem abenteuerlichen Preis von 849,99 Euro gelistet. Kein Wunder, dass der oben zitierte Reddit-User das berühmte Han Solo-Raumschiff einfach selbst nachgebaut hat.
Vor allem die hohen Kosten sorgen vermutlich dafür, dass ajsnapp nicht allein mit seinem Vorhaben ist. User whatthehallie folgte dem Beispiel und investierte ebenfalls nicht nur sehr viele Teile, sondern auch ungefähr ein Jahr Bauzeit in das farbenfrohe Projekt.
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Dazu heißt es im Post: "Ich könnte es mir wahrscheinlich nie leisten das echte Set zu kaufen, also war das eine gute Option – die vermutlich auch mehr Spaß gemacht hat!".
Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Was ist eure Meinung zum Custom-Millennium Falke? Und habt ihr schon einmal eine ähnliche LEGO-Kreation erschaffen? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion!
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