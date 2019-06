Cadence of Hyrule - Neues Zelda-Spiel hat Release-Datum

Das Zelda-Spiel Cadence of Hyrule des kanadischen Entwicklers Brace Yourself Games hat während der Nintendo Direct im Zuge der E3 2019 neben einem neuen Trailer das exakte Release-Datum spendiert bekommen. Zuvor war lediglich bekannt, dass uns in diesem Monat ein neues Abenteuer mit Held Link erwartet.

Wann erscheint Cadence of Hyrule? Der Release ist bereits am Donnerstag, den 13. Juni 2019.

Den Trailer von der Nintendo Direct könnt ihr euch hier ansehen:

Worum geht es in Cadence of Hyrule?

Im Spiel schnetzeln wir uns als Link oder Zelda durch zufällig generierte Oberwelten und Dungeons aus der The Legend of Zelda-Reihe und kämpfen gegen bekannte Gegner aus allen Teilen. Dabei müssen wir jedoch darauf achten, immer im Takt des Soundtracks zu bleiben, der sowohl unsere eigenen Bewegungen als auch die der Gegner bestimmt.

Dabei orientiert sich Cadence of Hyrule an Crypt of the Necrodancer, das vom gleichen Studio entwickelt wurde. Statt eigener Lieder bekommen wir hier jedoch 25 Remixe der Zelda-Melodien auf die Ohren, zu denen gelaufen, gekämpft und entdeckt wird.

Freut ihr euch auf Cadence of Hyrule?