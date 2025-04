Mehr Shows, mehr Action, mehr Gaming: Das bringt die Entertainment Area der CAGGTUS 2025

Das große deutsche Gaming-Festival geht weiter! Vom 11. bis 13. April wird Leipzig wieder zum Zentrum der Gaming-Welt.

Die CAGGTUS 2025 bringt in der Leipziger Messe erneut Fans, Creator und Cosplayer in der für dieses Event typischen, einzigartigen Festival-Atmosphäre zusammen. Satte drei Tage lang dreht es sich in den Messehallen nur um Games, Pop-Kultur, die große LAN-Party und die Gaming-Community.

Das ist das Programm der CAGGTUS 2025 - Wir sind auch dabei

2025 bietet die CAGGTUS noch viel mehr Programm als je zuvor. Obendrein sind auch wir von Webedia dabei und bieten euch eine eigene CAGGTUS-Version unserer beliebten Formate FYNG und FYNT. In den folgenden Absätzen erfahrt ihr alles zu den Highlights des kommenden CAGGTUS-Programms.

Trefft uns mit FYNG und FYNT live!

Als offizielle Partner der CAGGTUS sind wir von Webedia auch dabei. Freut euch also auf GameStar, GameStar Tech, Filmstarts, GamePro, Moviepilot, Mein-MMO, Tech Like Vera und Maurice Weber.

Auch 2025 sind wir wieder mit FYNG und FYNT live dabei!

Wir haben auf dem Festival unseren eigenen Stand und veranstalten auf unserem Twitch-Kanal von Freitag bis Sonntag jeden Tag Livestreams in unseren Formaten Find Your Next Game (FYNG) und Find Your Next Tech (FYNT).

Zudem könnt ihr vor Ort an unserem Stand die neueste Technik von Samsung ausprobieren.

Gerade die FYNG-Show am Freitag wird ein absolutes Highlight und findet auf der großen Showbühne statt. Maurice Weber und Ann-Kathrin Kuhls moderieren die Show und zeigen über 20 exklusive Trailer und Gameplay-Premieren. Darunter sind auch Weltneuheiten, aber da wollen wir euch noch nicht zu viel verraten.

Die Event Stage - Live-Programm an allen drei Tagen!

Auf der großen Bühne geht es schon am Freitag mit den ersten Shows los. Darunter unsere große FYNG Show. Ebenfalls gibt es Programm von Baso, fisHC0p und SmashLunatic zu sehen.

Am Samstag werden Benx und AwesomeElina mit ihrer Community Minecraft und Roblox präsentieren. Freut euch also auf viel Klötzchen und Kreativität!

Am Sonntag steht schließlich das Team von DoktorFroid auf der Bühne und das große Finale gibt’s dann mit Mahluna und Mango.

Die Expo & Freeplay Area - Freut euch auf Games und Tech!

Erneut konnten namhafte Hersteller von Games und Hardware für die CAGGTUS gewonnen werden. In der Expo gibt’s daher Stände von ASUS ROG, MSI, ZOTAC, propads, MAD Gaming und Nyfter. Dort könnt ihr vor allem neue Tech-Innovationen bestaunen.

Dazu findet ihr weitere Entwicklerteams mit mehr als 20 Projekten im Indie Ground. Dort finden sich auch vielversprechende Entwickler aus Deutschland, wie Yokufo, Wanderweg Games oder Interactive Penguin.

Wenn ihr selbst spielen wollt, dann ist die Freeplay Area genau euer Ding. Mit rund 40 voll ausgerüsteten PCs, über Couch Gaming an der Konsole bis zum immersiven SimRacing Erlebnis, gibt’s hier für jeden Geschmack was zu zocken.

Außerdem könnt ihr in der brandneuen Dance Area eure besten Moves auspacken oder in der Mario Kart und Smash Bros. Area packende Rennen und Matches bestreiten.

Wer eher zu analogen Spielen tendiert, der findet zahlreiche Pen&Paper-Runden, Tabletop-Games wie Warhammer 40.000 und dieses Jahr sogar Trading Card Games, wie Lorcana!

Wieder mit dabei: Die FPV Area, in der ihr kleine Flitzer mit einem Headset steuert!

Und freilich ist auch die FPV Area wieder am Start, worin ihr ein echtes Modellauto mittels einer Fernsteuerung und einem VR-Headset durch einen Parkour flitzen lasst.

Das komplette Programmverzeichnis der CAGGTUS 2025 gibt’s hier zu sehen.

Trefft eure Lieblings-Creators!

In der Streamer Area tummeln sich zahlreiche Content Creators, die ihr in der Meet&Greet Area auch live treffen könnt. Ansonsten sind sie mit ihren jeweiligen Streams live vor Ort und streamen direkt vom Festival.

Unter anderem sind auf dem Festival Amar, die Rocketbeans und Dennsen86 unterwegs. Dazu kommen noch weitere Streamer, wie Baso, Smeggy, die Klupatwins, TinaBumBina, die Kerkerkumpels und LLCupido.

Cosplay und Workshops für Beginner

Cosplay ist seit der ersten CAGGTUS ein fester Programmpunkt und auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Cosplayerinnen und Cosplayer mit raffinierten Kreationen dabei. Die besten Kostüme werden wieder mit Preisen ausgezeichnet.

Wer selbst Cosplayer oder Cosplayer werden will, kann es in Workshops von Profis lernen.

Dieses Jahr gibt’s aber auch die brandneuen Creative Spaces. Darin sind 9 Künstlerinnen und Künstler anzutreffen, die euch in Workshops das Thema Cosplay näherbringen und exklusive Profi-Tipps geben, wie auch ihr mit diesem faszinierenden Hobby anfangen könnt.

Wie ihr seht, ist die CAGGTUS 2025 noch größer und prächtiger als je zuvor! Seid also unbedingt dabei, wenn das große Gaming Festival am 11. April 2025 in Leipzig losgeht und holt euch noch heute eure Tickets!