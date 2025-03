CAGGTUS 2025: Das große Gaming-Festival wächst und wir sind mittendrin – Letzte Chance auf Tickets!

Wie die Zeit vergeht! In nur zwei Wochen öffnet die CAGGTUS 2025 in Leipzig erneut ihre Tore und verspricht ein noch beeindruckenderes Festival-Erlebnis für alle Gamer, Cosplayer und Technikbegeisterte.

Hier seht ihr einen ersten Eindruck von der CAGGTUS:

CAGGTUS 2025 - So kommt ihr noch an Tickets zum Festival und zur großen LAN-Party

Wann geht’s los? Vom 11. bis 13. April 2025 erwarten euch auf dem Gelände der Leipziger Messe wieder spannende Turniere, interaktive Events und die größte LAN-Party im deutschsprachigen Raum, bei der ihr mit tausenden Gleichgesinnten die Nächte durchzocken könnt.

Aber Eile ist geboten! Noch gibt es Tickets für das Festival sowie begrenzte Plätze für die legendäre LAN-Party – aber nicht mehr lange!

Sichert euch also gleich eure Tickets hier im Online-Shop der CAGGTUS und garantiert euch so eure Teilnahme am Festival oder gar der großen LAN-Party. Die beginnt übrigens schon einen Tag früher, am 10. April.

Ab wann kann ich teilnehmen? Beachtet beim Kauf der Tickets allerdings, dass ihr für den Zugang zur Entertainment Area mindestens 12 Jahre alt sein müsst. Für die LAN Area solltet ihr das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Entertainment, Streamer, Cosplay, LAN und jede Menge Gaming - Das wird die CAGGTUS 2025!

Die CAGGTUS 2025 wird noch größer und spektakulärer als je zuvor. Dafür sorgt ein buntes Programm und eine große Auswahl an Teilnehmern und Events. Aussteller vor Ort sind unter anderem ASUS ROG, MSI, ZOTAC, propads, MAD Gaming, nyfter sowie zahlreiche Entwicklerteams mit ihren Titeln im Indie Ground.

Trefft die Teams von GameStar & Co. live vor Ort!

Wir sind mit FYNG und FYNT ebenfalls vor Ort!

Webedia wird als Partner mit GameStar, Filmstarts, GamePro, Moviepilot, Mein-MMO, Tech Like Vera und Maurice Weber vor Ort sein. Wir haben unseren eigenen Stand und bieten auf unserem Twitch-Kanal von Freitag bis Sonntag jeden Tag unseren Find Your Next Game-Livestream von morgens bis abends an.

Verpasst zudem nicht unsere besondere FYNG Show am Freitag, bei der euch die ein oder andere Überraschung erwartet.

Vor Ort könnt ihr außerdem einiges an unserem Stand entdecken. Darunter unsere Find Your Next Tech-Area powered by Samsung. Unser Partner stellt dort seine neueste Technik vor, darunter das Samsung Galaxy S25 Ultra, die neuen pfeilschnellen 9100 Pro SSDs und ihren 3D-Monitor, der ganz ohne Brille funktioniert.

Freut euch also wieder auf jede Menge Spiele, auf Shows, Talks, Entertainment und andere Events mit unserer CAGGTUS-Crew!

Entertainment ohne Ende – Shows & interaktive Events

Die CAGGTUS 2025 bietet erneut ein volles Entertainment-Programm mit Bühnenshows, und interaktiven Aktionen. Genießt einfach das einzigartige Festival-Feeling und erlebt neue Games zum Zocken oder bewundert ausgefallene Ausstellungsstücke.

Wieder mit dabei: Die FPV Area, in der ihr kleine Flitzer mit einem Headset steuert!

Dieses Jahr gibt’s auch wieder eine Ecke mit Retro-Games, Tabletops, Pen&Paper-Rollenspielen und heuer sogar Sammelkartenspielen! Darin werden auch große Turniere abgehalten. Es ist also für jeden Gamer-Geschmack etwas dabei!

Top-Streamer & Creators live vor Ort!

Große Events wie die CAGGTUS ziehen Streamer magisch an und auch dieses Jahr sind wieder viele namhafte Creators aus der Community live vor Ort!

Hier mal eine Auswahl an Persönlichkeiten, die ihr live treffen könnt: DoktorFroid, Benx, AwesomeElina, Mahluna und Mango seht ihr auf der Event Stage. Auf dem Festival erlebt ihr außerdem Amar, die Rocketbeans, Dennsen86 sowie zahlreiche Creators in den einzigartigen Sets der Stream Area. Darunter sind unter anderem Baso, die Klupatwins und LLCupido.

Wollt ihr auch dabei sein? Dann holt euch ein Ticket: JETZT!

Es gibt also jede Menge Gelegenheiten für Selfies, Autogramme und persönliche Begegnungen mit euren Stars aus der Szene!

Die ultimative LAN-Party – Über 2.000 Plätze für episches Gaming

Die LAN Area der CAGGTUS ist seit jeher das Herzstück des Festivals und bietet 2025 sogar über 2.000 Plätze für alle, die ihr eigenes Gaming-Setup mitbringen und tagelang durchzocken wollen.

Freut euch also auf epische Matches, packende Turniere und die einzigartige Atmosphäre voller Gaming-Leidenschaft, die immer dann entsteht, wenn Leute mit ihren PCs sich in große Hallen setzen und die LAN-Kabel einstöpseln.

Wer also die großen LANs der 90er vermisst, bekommt hier die volle Nostalgie-Dröhnung mit einem modernen Upgrade. Holt euch also noch schnell ein Ticket, bevor alle weg sind!

Das war erst 2024. 2025 wird die LAN-Party auf der CAGGTUS sogar noch mächtiger!

Cosplay auf der CAGGTUS – Zeigt eure kreativsten Outfits!

Events wie die CAGGTUS sind immer auch ein Tummelplatz von kreativen Community-Mitgliedern, die ihre Lieblingsfiguren aus Gaming und der Popkultur darstellen.

Cosplay-Fans kommen daher auf der CAGGTUS 2025 erneut voll auf ihre Kosten. Egal, ob auf der Bühne, beim Cosplay Contest oder beim entspannten Meet & Greet mit den Fans.

Cosplayer mit ihren kreativen Kostümen sind auch 2025 wieder massenweise am Start!

Die CAGGTUS 2025 ist die perfekte Plattform für alle unter euch, die ihre meisterhaften Kreationen vorführen wollen.

Neu sind dieses Jahr die Creative Spaces, worin ihr mehr zum Thema Cosplay erfahrt und dort womöglich selbst in dieses faszinierende Hobby einsteigen könnt. Worauf wartet ihr also? Holt euch jetzt noch eure Tickets für die CAGGTUS 2025, bevor alle weg sind und ihr bis nächstes Jahr warten müsst!